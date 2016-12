Selon le PAM, l'interruption de l'assistance placerait un fardeau insupportable sur les communautés d'accueil, déjà extrêmement vulnérables, ce qui pourrait alimenter des frictions et poser des risques pour la sécurité. « Nous en appelons à la générosité de nos donateurs pour aider à prévenir une crise humanitaire encore plus grave », a conclu M. Gomez.

« La nourriture distribuée par le PAM représente une bouée de sauvetage pour ces personnes qui ont tout perdu », a souligné M. Gomez. « La suspension de l'assistance aurait un impact dramatique sur la vie des personnes déplacées et des réfugiés qui dépendent de nos distributions pour se nourrir et nourrir leurs familles », a-t-il ajouté.

Le PAM a besoin de 21,5 millions de dollars pour maintenir une assistance à 150.000 réfugiés et personnes déplacées jusqu'en juin 2017. Les fonds seront utilisés pour acquérir 14.580 tonnes de nourriture et assurer des distributions de rations alimentaires complètes.

« Nos stocks alimentaires sont au plus bas. Sans ressources supplémentaires, nous serons obligés de faire de nouvelles coupes dans les rations en janvier et de distribuer une ration sans riz, une quantité réduite de pois, d'huile végétale, de sel iodé et de suppléments nutritionnels enrichis en vitamines et oligo-éléments», a déclaré le directeur du PAM en RCA, Felix Gomez. « Sans un soutien urgent, nous serons forcés de suspendre nos distributions alimentaires à partir de février », a-t-il prévenu.

