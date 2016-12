Au terme de cet accord, le président Kabila dirigerait la période de transition mais ne serait pas candidat à la prochaine élection, qui par ailleurs doit se tenir fin 2017, et non plus en 2018 comme le prévoyait l'accord du 18 octobre. Le texte prévoit aussi le retour de l'opposant Moise Katumbi, la libération des prisonniers politiques et la mise en place d'un comité national de suivi. Saleh Mwanamilongo fait le point sur cet accord qui se dessine, écoutez-le en cliquant sur l'image ci-dessus!

La dernière ligne droite est amorcée vers l'accord de sortie de crise. La Cenco, la conférence des évêques qui mène les débats entre le pouvoir et l'opposition avait posé Noël comme ultimatum, mais il y a eu des concessions pour permettre de faire avancer les négociations, sur les points problématiques qui faisaient blocage: les dates pour les différents scrutins, et l'avenir politique du président Joseph Kabila au cours de la transition.

