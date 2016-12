Tunisie: Les marins-pêcheurs retenus en Libye de retour à Sfax - La fin d'un calvaire

Le retour en Tunisie des 49 marins-pêcheurs originaires de Sfax, Mahdia et Gafsa a été un moment de joie et de fête pour les familles et les proches.

Une marée humaine avait pris d'assaut les quais du port de Sfax malgré la brise et un mercure à la baisse, pour l'accueil des marins-pêcheurs retenus en Libye depuis le 15 novembre dernier. Des marins, les proches des marins-pêcheurs, leurs familles, les armateurs et les représentants des structures professionnelles se sont serré les coudes et ont manifesté leur solidarité avec leurs collègues tout au long de leur séquestration en Libye.

Le ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques, Samir Bettaïeb, qui est venu en personne manifester son soutien et sa solidarité avec les marins, a appelé ces derniers à faire preuve de plus de vigilance étant donné la situation sécuritaire précaire et confuse qui règne en Libye et a recommandé de ne pas mettre en péril leur sécurité en pêchant dans des zones interdites.

Pour leur part, les marins-pêcheurs ont critiqué une certaine négligence des autorités tunisiennes et une lenteur dans le traitement de leur dossier et ont dénoncé les conditions et le mauvais traitement de quelques parties libyennes durant leur arrestation.

Ils ont considéré que l'arraisonnement de leurs bateaux a eu lieu dans les eaux territoriales tunisiennes.

Il est à noter qu'un tribunal libyen avait décidé, récemment, de libérer les 54 marins-pêcheurs tunisiens retenus par les autorités libyennes depuis le 15 novembre dernier pour s'être introduits dans les eaux territoriales libyennes et de leur infliger des amendes.

Pour rappel, trois bateaux de pêche tunisiens avaient été arraisonnés, le 15 novembre dernier, par les gardes-côtes libyens.