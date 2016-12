Tunisie: Clôture du festival Jaâfar-Majed pour la poésie - Une immersion entre rimes et vers

Organisée par l'Association des amis du livre et de la lecture, la première édition du festival Jaâfar-Majed pour la poésie, qui s'est déroulée du 16 au 18 décembre, a connu beaucoup de succès.

La ville de Kairouan s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir ses nombreux invités: poètes, romanciers, penseurs, enseignants, représentants de la société civile et écoliers venus de plusieurs gouvernorats à l'occasion du festival Jaâfar-Majed pour la poésie.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'inauguration d'une exposition documentaire consacrée à l'expérience littéraire et poétique de Jaâfar Majed, grande figure intellectuelle marquée par des ambitions lyriques et la fureur des sensations. Le public a pu admirer ses correspondances, ses portraits, ses objets personnels, ses recueils de poésie, ses revues littéraires, ses prix et ses ouvrages qui ont enrichi la scène culturelle arabe.

Par la suite, un public très nombreux, composé de membres de sa famille, de ses amis, de responsables politiques, d'élèves et d'hommes de lettres, a assisté, au Complexe culturel Assad Ibn El Fourat, à des joutes poétiques, à des spectacles de chants, à des extraits vidéo de certaines de ses interviews. Le lendemain, on a eu droit à un moment d'émotion avec une séance de témoignages sur le parcours poétique du défunt, des oraisons funèbres et des poèmes élégiaques en hommage à Jaâfar Majed, à ses qualités littéraires et à sa sensibilité.

Ils ont, également, évoqué son amour pour sa ville natale, Kairouan. Parmi les éminentes personnalités ayant participé à ces témoignages, on peut citer Houssine Kahouaji, Moncef Louhaïbi, Sahbi Allani, Mehdi Magdoud, Noureddine Sammoud, Khaled Allani, Chekra Boukottaya et l'universitaire algérien Ammar Sidi Driss.

Forte participation des jeunes

Notons que ce festival a comporté plusieurs activités dont des ateliers de peinture, la projection de courts métrages, des soirées musicales, des compétitions culturelles ainsi qu'un concours de lecture et de récitation de poèmes de Jaâfar Majed.

Des écoliers et collégiens ont permis à un public très nombreux de naviguer à travers l'intimité de la langue et ses ramifications, en récitant des qacids imprégnés d'une envolée radieuse de fluidité et de musicalité dues à beaucoup de calembours associés à l'assonance et qui valsent entre lyrisme et symbolisme avec une touche romantique et une fraîcheur dans l'inspiration.

M. Abdelmajid Farhat, directeur du festival, nous précise dans ce contexte que le fait d'avoir invité des jeunes âgés entre 5 et 15 ans afin de participer au concours de récitation de poèmes de Jaâfer Majed, a créé une ambiance festive où on a pu admirer leur immense créativité: «Et puis, c'était pour eux et pour les enseignants qui les ont encouragés et encadrés, une occasion de s'enrichir mutuellement, d'avoir accès à l'art poétique. En fait, pour profiter de l'art des vers, pour pouvoir étaler ses dons et s'élever à la beauté, il faut se sentir encouragé; comme cela s'est passé à travers cette manifestation culturelle... », ajoute M. Farhat.

Notons qu'à la clôture de ce festival, des prix et des attestations ont été remis aux lauréats des différents concours et compétitions.