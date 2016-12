Guinée: Noël - MTN Guinée offre de nombreux cadeaux à des orphelinats

"Nous avons pris en charge ces enfants trois ans avant. Aucun de ces enfants n'étaient à l'école primaire, aujourd'hui ils sont au collège. A travers MTN, on leur a donné espoir. Aujourd'hui, ces enfants sont à l'abris de la mendicité. Ils étaient les bras et les pieds de leurs papas ou mamans parce qu'ils tenaient des bâtons pour leurs parents. C'est ce qu'on a voulu éviter pour ne pas que cela soit un cycle infernal", explique Monsieur Diallo.

De son côté, l'ONG "Sauvons la terre" de la cité de solidarité qui a en charge 37 enfants a reçu 11 millions 675 mille GNF pour la fourniture scolaires des enfants et la réfection de tables bancs, 5 sacs de riz et 3 sacs de sucre.

Copyright © 2016 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.