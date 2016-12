Congo-Kinshasa: Concepteur de «Karibu Variété» / RTNC - Kalonji Ngoyi tourne le dos à Mamie Ilela !

C'est une bibliothèque qui brûle dans la chronique musicale en République démocratique du Congo. L'inamovible KALONJI NGOYI, concepteur de l'émission « Karibu Variété» à la radiotélévision nationale congolaise, a tiré sa révérence. Cet homme aux grandes idées s'en va avec son esprit et tout son sens inouï de propulseur des stars.

Dimanche, 11 décembre 2016, Vieux KALO pour les partenaires et collègues, n'a pu résister face au rendez-vous du destin. Il est décédé à Kinshasa, de suite d'une longue et pénible maladie, après avoir rendu des beaux et loyaux services à la chaîne nationale, la RTNC.

Selon le programme funéraire, la dépouille mortelle de l'illustre disparu sera exposé ce vendredi 23 décembre 2016, dans l'enceinte de la RTNC et l'inhumation interviendra le samedi 24 décembre, à la Nécropole de la N'sele.

Le comité de gestion de la RTNC et l'ensemble du personnel, sa famille biologique ainsi que les amis et connaissances se préparent pour rendre un hommage vibrant à KALONJI NGOYI, qui a sacrifié toute sa jeunesse pour la promotion des talents et créations artistiques en RDC.

Sexagénaire, KALONJI NGOYI a accompli avec véhémence sa mission dans l'univers médiatique où il a marqué d'une empreinte indélébile son passage riche et monumental.

Passionné de la télé, il restera toujours vivant à travers l'émission « Karibu variété » dont il était le maître concepteur. Ayant pour objectif de rapporter l'information musicale de la semaine, « Karibu variété » constitue la première émission de chronique musicale télévisée en RDC.

KALONJI NGOYI était un adepte de la perfection. Son émission adulée valorise tant leur contenu (informatifs/ distractifs) que des figures (musiciens, chroniqueurs, personnages du microcosme musical).

Tout artiste musicien rêve passer sur le plateau de « Karibu Variété », qui est devenue pratiquement un rendez-vous dominical incontournable.

Des compliments et encouragements fusent de partout en sa faveur tant de la part de la hiérarchie, de ses partenaires artistes musiciens, que du grand public.

Rappelons que cette émission s'appelait avant « Chronique musicale », dans les années 68-69. Elle est devenue «L'Invité de dimanche » en 1972 ; en suite « Karibu Variété » présentée par Manda Tchebwa pendant 15 ans. A l'instar de lui-même son créateur, Karibu variété est une émission légendaire de la chronique musicale de la RTNC ayant connu des présentateurs de haut niveau. Elle a été successivement animée par LUKEZO LUANSI, FWASA TOMBISA, ILUNGA MWANA BUTE, Zacharie BABABASWE et Dieudonné YANGUMBA. Mamie ILELA est son actuelle présentatrice vedette.

Mi-divertissement, mi -informationnelle, « Karibu Variété » qui portera pour toujours sa signature, fait de KALO un immortel dans l'histoire de la chronique musicale.

Que la terre des ancêtres lui soit douce et légère !