La conférence de presse conjointe des Nations Unies était animée par Félix Prosper Basse, porte-parole de la MONUSCO ; Florence Marchal, chargée de communication et coordonnatrice du Groupe de Communication des Nations Unies (UNCG), à partir de Kinshasa ; et le capitane Yassine Kasim, porte-parole militaire par intérim, à partir de Goma. La dernière conférence de presse de 2016 a connu la participation de Jose Maria Aranaz, directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme à partir de Kinshasa.

Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme [Jose Maria Aranaz]: Merci beaucoup Félix Prosper Basse. Merci beaucoup aux amis de la presse. Je voudrais commencer par condamner toute la violence qu'a [connue] la RDC, dans les principales villes du pays depuis le 19 décembre [2016], la destruction des propriétés à Kinshasa ; les sièges de partis politiques, les stations d'essence qui ont été vandalisées ; les postes de la police et les autres maisons qui ont été brûlées par la population à Boma.

Je voudrais aussi rappeler les obligations des autorités de respecter les droits et les libertés fondamentaux. Nous sommes très préoccupés par l'usage excessif de la force par les agents étatiques, notamment la PNC, la Garde républicaine, la Police militaire et l'ANR.

Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de mort par balles et nous sommes encore en train de vérifier d'autres cas. Il y a aussi 45 personnes blessées et un nombre très élevé de personnes arrêtées à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma.

Nous sommes aussi très préoccupés par les restrictions du travail des professionnels des médias, qui ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail. [Il en est] de même aussi pour les restrictions ou accès à l'information par nos équipes des droits de l'Homme et aussi les autres collègues de la MONUSCO.

Je voudrais finir en rappelant les obligations de tous, mais surtout pour les autorités, de créer les conditions de respect des droits et des libertés fondamentaux en cette période critique pour la République démocratique du Congo.

Question 1

Helvira Phanzu/Radio Télévision La Louange : Monsieur le porte-parole de la MONUSCO, vous avez dit dans votre introduction que le numéro un de la MONUSCO a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague d'arrestations et de détentions. C'était dans un communiqué publié dernièrement à Kinshasa. Et puis, le BCNUDH vient également de condamner la violence et la destruction des propriétés.

Ne pensez-vous pas que l'heure n'est plus au discours, mais le Congo a plutôt besoin de votre soutien et de vos actions, je parle des actions de la MONUSCO sur le terrain ?

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Oui merci madame, je comprends fort bien votre préoccupation, votre interrogation, mais je pense que l'heure a toujours été à l'action et l'action n'a jamais été en dehors des activités du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, encore moins au niveau du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme. D'ailleurs c'est ce qui nous pousse à pouvoir exprimer de manière forte notre préoccupation, mais aussi condamner tous ces actes-là.

Mais je peux vous dire qu'au-delà de ces condamnations, les contacts sont établis avec les autorités du pays, mais aussi les contacts sont établis avec ceux qui ont eu à manifester pour pouvoir de manière très claire, leur dire que les lois de la République doivent être respectées certes, mais aussi que leurs droits doivent être préservés et que les manifestations doivent se dérouler dans un cadre tout à fait pacifique, et exprimées de manière tout aussi pacifique.

Donc, nous ne sommes pas tout simplement inscrits dans un discours récurent ou un discours qui, à la limite, est rébarbatif. Mais non ! Nous exprimons de manière forte nos convictions, mais aussi en rappelant aux autorités congolaises les dispositions internationales, ou en tout cas les engagements internationaux que ces autorités de la RDC ont pris pour que la vie humaine puisse être préservée. C'est ça notre préoccupation, et c'est à cela que nous nous attelons tous les jours.

Question 2

Ephésien Tumilali/B-One TV : Je voudrais poser une seule question en disant que le [nouveau] gouvernement vient de sortir alors que le dialogue de la CENCO continue. Est-ce que le deuxième dialogue a encore un sens, parce qu'on ne sait pas si les résolutions de ce deuxième dialogue seront considérées par les membres du Rassemblement, parce qu'ils continuent à être réticents ?

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Oui, effectivement l'annonce de ce gouvernement était attendue par tous à mon sens, et bien entendu, par les populations congolaises qui sont les premières concernées par la nomination de ce gouvernement qui a été publié récemment.

Mais je pense que tous les acteurs se sont accordés autour de cette question et en premier lieu, les représentants de la CENCO, qui ont dit de manière très claire que la publication ou l'annonce de ce gouvernement n'avait aucun impact de quelque ordre que ce soit sur la continuation des négociations.

C'est vous qui parlez de deuxième dialogue, nous, nous parlons des négociations qui se poursuivent au centre interdiocésain, et qui devraient reprendre aujourd'hui, suite à une visite qui a été effectuée par les membres de la CENCO auprès du Saint Père au Vatican.

Ce qui d'ailleurs traduit aussi tout l'intérêt que le monde entier accorde à la situation en République démocratique du Congo, notamment le Pape lui-même, qui a eu non seulement à formuler des prières, mais aussi à tenir une messe pour que la paix puisse prévaloir ici en République démocratique du Congo.

Je pense tout simplement qu'il faut saluer cette initiative, il faut l'encourager, il faut la soutenir, il faut l'accompagner, parce qu'au bout du compte ce qui est recherché, c'est rien d'autre que la paix, mais que les coeurs et les esprits puissent être apaisés, que les divergences puissent être aplanies, et qu'on aille vers quelque chose de plus concret, quelque chose de plus bénéfique pour les populations congolaises qui, en dernier ressort, constituent le point fondamental de l'intérêt de tous les acteurs politiques, de l'intérêt de toute la communauté internationale et des amis et partenaires de la RDC.

Question 3

Tuver Wundi/RTNC (Goma) : Ma préoccupation se tourne vers les droits de l'Homme. Lorsque Félix Basse dit que les manifestations doivent se faire selon le respect des lois en République démocratique du Congo, et que les droits de l'Homme disent qu'il y a usage abusif dans la répression. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction, lorsque les services de l'Etat répriment ceux qui partent en dehors des lois que vous semblez appuyer ?

Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme [Jose Maria Aranaz] : Oui, j'ai parlé de l'usage excessif de la force, j'ai donné les chiffres de ceux qui ont été tués par balles. On a plusieurs fois condamné le déploiement du matériel de guerre dans le contrôle des manifestations, et on a demandé aux autorités, de manière urgente, d'utiliser seulement le matériel de contrôle des manifestations qui n'est pas létal.

Il ne faut pas confondre les pillages et les destructions des propriétés, les utiliser pour réprimer les droits à la liberté d'expression, d'association ou de manifestation pacifique.

[Nous avons été] aussi préoccupés par le grand nombre d'arrestations arbitraires, ciblées, cela avant les manifestations, des membres de la société civile, des opposants, des leaders de l'opposition. Et aussi de ceux qui sont perçus comme [étant] de l'opposition. Il y avait un nombre inquiétant de personnes qui avaient été arrêtées [à cause de] la couleur de chemises qu'elles portaient. Comme j'ai dit, je pense que la contradiction et le débat entre la sécurité et les droits et libertés fondamentaux, c'est une fausse discussion.

On peut respecter les deux, et il y a beaucoup de pays qui le font. C'est l'obligation des autorités de garantir la sécurité d'un côté, qui n'est pas incompatible avec les droits et libertés fondamentaux.

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Vous me permettrez juste de rebondir sur ce que monsieur Jose Maria Aranaz a dit. Il n'y a effectivement aucune contradiction sur ce que nous avons dit.

Rappelez-vous que monsieur Maman Sambo Sidikou avait lui-même, encore une fois, appelé à la retenue et au calme, mais aussi à la responsabilité des forces de défense et de sécurité congolaises, parce que comme nous l'avons dit, certes les manifestations sont inscrites dans la Constitution ; elles devraient se dérouler aussi de manière pacifique. C'est en cela que la responsabilité de tous est convoquée ici, pour qu'on voie de manière très globale ce qui s'est réellement passé.

En effet, nous pouvons dire tout simplement que c'est un équilibre qu'il faudra rechercher entre le contrôle des foules, le contrôle des manifestations, mais qui doit se faire avec des armes non létales. C'est en cela que la condamnation est beaucoup plus forte parce s'il y a eu mort d'hommes, c'est que l'usage disproportionné de la force a été effectivement mis en oeuvre, et c'est qui est déplorable, c'est ce que nous condamnons. C'est en cela aussi que nous interpellons les forces de défense et de sécurité congolaises.

D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, parce que je pense que même le Premier ministre, lors de sa conférence de presse, a encore une fois interpellé les agents étatiques dans leurs responsabilités intrinsèques, mais tout ceci, c'est dans le cadre de la préservation de la vie humaine, de la préservation de la vie des citoyens congolais.

Question 4

Vivian Nzabariba/RTBF & Imburi.info (Goma): Je voudrais savoir par rapport à la CENCO et les différentes classes politiques qui tentent de désamorcer la tension politique qui prévaut durant cette période de crise, pourtant la MONUSCO semble être mise à rebours ou à l'écart par rapport aux travaux en cours du dialogue.

Peut-on savoir à quel point la MONUSCO pourrait aider à influencer ces composantes politiques pour pouvoir décrisper la situation politique ? La question est adressée à monsieur Félix Basse.

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : D'abord, je voudrais relever une inexactitude, quand vous dites que la MONUSCO a été mise de côté pendant tout ce processus.

Je pense qu'on l'a rappelé ici à suffisance. Le dialogue qui a été initié par son Excellence monsieur le Président de la République et qui s'est tenu à la cité de l'Union africaine, sous la facilitation de monsieur Edem Kodjo, était un dialogue entre Congolais. Et nous avons pendant tout ce temps-là aussi appelé tous les Congolais à pouvoir dialoguer, parce que le dialogue constituait la seule voie pacifique, la seule voie royale qui puisse nous permettre d'aller de l'avant en préservant les vies humaines, mais aussi en évitant toutes les tensions.

Les divergences sont fondamentales, les divergences existent certes, mais ces divergences peuvent être aplanies justement suite à des pourparlers, suite à des négociations, suite à un dialogue entre tous les acteurs congolais.

Donc, je pense tout simplement que depuis lors, nous n'avons pas cessé de mener nos activités de bons offices, nos activités aussi auprès de certains leaders de la sous-région qui, il ne faut pas non plus le négliger, ont joué un rôle prépondérant dans les mesures à mettre en oeuvre pour créer un environnement paisible, un environnement qui puisse permettre à tout le monde d'aller de l'avant, et c'est de se consacrer à l'essentiel, l'essentiel c'est l'intérêt du peuple congolais.

Mais nous n'avons jamais été mis de côté, nous avons toujours mené nos activités de bons offices, nous avons toujours aussi apporté notre soutien au facilitateur.

Et je pense qu'aujourd'hui, la machine est enclenchée, et la CENCO poursuit cette médiation, il faut féliciter la CENCO. Parce que vous savez, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas une activité tout simplement de tout repos.

Donc, je pense qu'il faut accompagner cette initiative, il faut la soutenir, il faut aussi mettre tout en oeuvre pour que cette activité puisse réussir en dernier ressort.

Question 5

Venant Vudisa/RTNC : Monsieur Félix Basse, c'est curieux quand même. Si ce n'est pas Beni, c'est Butembo. Si ce n'est pas Butembo, c'est Beni qui fait le théâtre des affrontements. Cependant, c'est dans cette région que se trouve hyper renforcée la sécurité tant des Nations Unies que de nos Forces armées congolaises. Alors qu'est-ce qui serait à la base de ce genre de situation ?

Aussi me semble-t-il qu'il y a une découverte d'une cache d'armes dans la ferme appartenant à l'ancien Général Laurent Nkunda Batuare. Qu'en est-il ? Y a-t-il des informations à ce sujet ?

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Oui, je commencerai par la deuxième partie de votre question concernant la découverte de cache d'armes dans la résidence de l'ancien Général Laurent Nkunda. Je dois vous avouer humblement que c'est la première fois que j'entends cette information.

Maintenant vous avez posé une question qui est fondamentale : comment est-ce qu'avec le renforcement ou la présence assez importante des Forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des soldats de la paix de la MONUSCO, déployé dans cette région, comment se fait-il que ces attaques se poursuivent, ou en tout cas qu'on les observe tout le temps ?

Vous savez, je vais vous dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement l'affaire des FARDC, encore moins l'affaire de la MONUSCO, c'est l'affaire de tout le monde : l'affaire des

journalistes que vous êtes, l'affaire des populations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de toute cette dynamique, ou en tout cas de toute cette guerre que nous observons dans l'est, il y a aussi des complicités internes. C'est pour cela que nous avons toujours aussi lancé des appels aux populations pour qu'elles puissent nous soutenir, parce que sans elles rien ne peut être fait. Ça, c'est la première chose.

La deuxième chose, c'est le caractère asymétrique de cette guerre-là. Parce qu'il ne s'agit pas des forces en présence organisées de manière classique qui se battraient sur le terrain. Parce que nous avons vu cette organisation classique avec le M23, et c'est pour cela que la défaite du M23 a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à atteindre. Aujourd'hui, ce sont quelques éléments organisés en groupuscules qui circulent dans la forêt du territoire de Beni-Butembo.

Parce que je l'ai toujours répété ici. Et encore une fois, je rends encore un hommage appuyé à tous les soldats congolais qui ont perdu la vie, pour justement sécuriser cette partie du territoire congolais, en éclatant le groupe rebelle ADF que nous connaissons, qui est le plus nocif dans cette région-là; et en capturant tous les camps, ou en tout cas les bases qui étaient fondamentales pour les combattants de l'ADF. [Ces soldats des] FARDC, ils ont réussi avec l'appui de la MONUSCO, à les reconquérir.

Maintenant ce sont les petits groupes de deux, trois, quatre ou cinq éléments éclatés qui sont dans la nature. La traque n'est pas facile compte tenu du terrain, compte tenu de la végétation, compte tenu des difficultés aussi à acquérir les renseignements auprès des populations civiles, pour nous permettre d'agir en temps réel.

Beaucoup de mécanismes, beaucoup d'initiatives ont été mis en oeuvre, ont en tout cas été prises par les autorités congolaises, notamment en scindant cette zone opérationnelle qui était assez large, en la découpant en deux sur une ligne de démarcation qui va de Mbau à Kamango, mais aussi en nommant deux commandements opérationnels qui sont distincts, pour que les gens puissent définir une zone au sein de laquelle la traque peut se faire de manière beaucoup plus efficace. Et c'est à cela que tout le monde s'attèle tous les jours, ce n'est pas facile. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.

Mais ceci ne peut être fait de manière effective qu'avec la collaboration, qu'avec l'apport de tout le monde, l'apport des populations congolaises, mais aussi l'apport des journalistes, des médias, des radios communautaires qui doivent continuer la sensibilisation auprès des populations pour qu'ensemble, nous puissions défaire l'ADF et tout autre groupe armé qui essaiment le territoire de Beni.

Question 6

N'Kiere May/Agence Congolaise de Presse : Madame Florence Marchal, s'il faut préserver la paix ici en RDC et organiser éventuellement les élections avant 2018, ne croyez-vous pas que le PNUD et les partenaires de la RDC peuvent renforcer et doubler leur apport, pour qu'on puisse organiser les élections éventuellement en 2017, puisque la CENI pose justement le problème de logistique, le problème de matériel ?

Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de doubler votre mise ?

Coordonnatrice du Groupe de Communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Comme vous le savez, le soutien des Nations Unies à la révision du fichier électoral, - et on parle bien de la révision du fichier électoral -, est clairement défini dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité, qui donne mandat à la MONUSCO pour le soutien logistique, et comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ce soutien logistique s'exprime par l'acheminement par voie aérienne du matériel électoral, de Kinshasa vers les provinces.

Ensuite, concernant le financement, la MONUSCO a établi un budget prévisionnel pour ces activités.

Il y a un autre volet, vous avez raison, qui est le volet d'assistance technique, qui est pris en charge normalement par les partenaires de la CENI et mis en oeuvre par le PNUD.

Ce projet, le projet "PACEC", j'imagine que c'est à celui-là que vous faites allusion, aujourd'hui n'a pas reçu tout le financement escompté. La raison pour laquelle les financements escomptés n'ont pas été reçus, c'est parce que les partenaires internationaux, les bailleurs, puisque ce projet "PACEC" en fait n'est pas seulement un projet des Nations Unies, c'est un projet de la communauté internationale, qui a demandé au PNUD de prendre en charge la gestion de ce projet.

Ces partenaires ont posé des conditions pour pouvoir financer ce projet, et parmi les conditions, il y a celle de l'établissement, la publication d'un calendrier précis des séquences électorales. Et en l'absence de la publication précise de ce calendrier, les partenaires à ce jour, n'ont pas mis l'argent sur la table.

Donc, ils ont posé des conditions. Pour l'instant, les conditions ne sont pas remplies. Et c'est la raison pour laquelle le projet n'est pas financé autant qu'il ne devrait l'être.

Mais cela n'empêche pas la MONUSCO, - puisque nous l'avons eu dans notre mandat -, elle, d'acheminer le matériel. Tout le matériel : les kits d'enregistrement, les kits bureautiques, les générateurs, les cartes. Tout ce matériel qui va permettre de faire fonctionner les centres d'enregistrement, ça, nous le prenons en charge et nous sommes à peu près à la moitié de notre mission dans ce domaine.

Question 7

Benoît Kambere Lusumba/L'Emergence & Les Echos de la Région des Grands Lacs : Je voudrais revenir sur la question de notre consoeur tout à l'heure. Il a été dit ici la semaine dernière qu'il y a eu une montée en puissance des forces de la MONUSCO, notamment de la police, pour encadrer, pour veiller à ce que les droits de l'Homme soient respectés.

Nous savons également que la police de la MONUSCO apporte un appui à la Police nationale congolaise. Comment expliquer que la Police nationale congolaise continue à utiliser les armes létales.

Tout à l'heure, on a parlé de dix-neuf morts, comme si c'était de façon aléatoire. Déjà un mort, c'est un mort de trop. Que fait la MONUSCO finalement pour que ces morts cessent ?

Et à monsieur Jose Maria Aranaz, il semblerait qu'il a été au domicile de monsieur Franck Diongo quand il a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, et qu'est-ce qui a fait que monsieur Franck Diongo a été arrêté ?

Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme [Jose maria Aranaz] : Je suis vraiment d'accord avec vous, un mort, est un mort de trop. Et c'est un plaidoyer constant qu'on a fait auprès des autorités pour éradiquer la présence des armements de guerre, des armes létales dans la gestion des manifestations et de l'ordre public, et on va continuer à faire le plaidoyer.

C'est très important, parce qu'on a vérifié en ce moment les chiffres que j'ai évoqués avant, mais nous sommes en train aussi d'attribuer les responsabilités. Qui sont les responsables de ces meurtres ?

Comme j'ai dit, parmi les auteurs des violations des droits de l'Homme qu'on a évoqués, était la PNC bien sûr. Mais, on a même applaudi parfois que la PNC s'améliorait beaucoup dans le déploiement de matériel non létal pour la gestion des manifestations.

On a dit ça au mois de juillet, on a dit ça au mois d'octobre et on a dit ça au mois de novembre.

Pour les morts de la journée d'hier, nous sommes en train de mener des enquêtes. Mais on a mentionné aussi parmi les auteurs de violations des droits de l'Homme, non seulement la PNC, mais surtout aussi la Garde républicaine, la Police militaire, et aussi en matière d'arrestations arbitraires, l'ANR et la PNC portent également une responsabilité.

Mais tout ça fera partie du rapport qu'on va partager avec les autorités. On pense que le nouveau gouvernement offrira une opportunité pour commencer un nouveau dialogue en manière des droits de l'Homme. Ça sera une très bonne opportunité par laquelle le nouveau gouvernement montrera qu'il a une volonté réelle de s'engager en matière des droits de l'Homme, et de traduire en justice les responsables des violations des droits de l'Homme.

C'est une demande qu'on a soumise depuis longtemps auprès des autorités. Il faut mettre un terme à la culture d'impunité en matière des violations des droits de l'Homme par les agents étatiques. Il faut introduire une vraie volonté politique pour avoir une tolérance zéro pour les violations des droits de l'Homme, et surtout au niveau supérieur.

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Je voudrais tout simplement dire qu'effectivement nous avons reçu mandat à travers la résolution 2277 qui nous a été donné par le Conseil de sécurité, de procéder à la formation des agents de la Police nationale congolaise, afin qu'ils puissent dans le cadre de l'exécution de leur travail aussi, procéder à ce qu'on appelle de manière très globale : au maintien et rétablissement de l'ordre.

Ceci au cours de nos différentes conférences de presse ici, je pense que nous avons partagé avec vous toutes les différentes formations qui ont été accordées aux agents de la Police nationale congolaise, je viens encore lors de la lecture de ma présentation d'en faire référence.

Donc, c'est pour vous dire que certains modules liés justement à la gestion démocratique des foules, mais aussi des modules relatifs au respect des droits de l'Homme, sont de manière récurrente dispensés aux forces de défense et de sécurité congolaises.

Alors, nous avons toujours prôné d'ailleurs, la non utilisation des armes létales. Parce que le maintien de l'ordre, le contrôle des foules ne se fait pas avec des armes létales. Et je pense très bien que lors de premières élections

ici, beaucoup d'équipements, beaucoup d'entrainements, beaucoup de formations ont été quand même dispensés aux forces de défense et de sécurité congolaises pour la non utilisation des armes létales.

Evidemment, il y a aussi une question qui est fondamentale. Nous ne sommes pas aux côtés de la Police nationale congolaise lorsqu'ils [les agents] sont déployés dans la ville de Kinshasa.

Donc je pense que cette question, vous devriez la poser directement aux responsables de la Police nationale congolaise en leur disant, mais pourquoi vous utilisez des armes létales ? Au lieu de dire à la MONUSCO pourquoi est-ce que les policiers congolais utilisent les armes létales ?

Donc, c'est ce que je peux répondre. Et c'est pour cela d'ailleurs, comme l'a dit mon collègue Jose Maria Aranaz, nous continuons, nous poursuivons nos efforts en dénonçant, en documentant et en disant à tout le monde, que ceux qui ont eu à faire usage d'armes létales, en tout cas qui ont tué des Congolais, devront en répondre tôt ou tard devant les juridictions appropriées.

Question 8

Cosmas Mungazi/Flambeau de l'Est (Goma) : Ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Je vais partir d'un principe de droit qui dit que les textes et accords internationaux priment sur les lois nationales.

Aujourd'hui, nous avons observé que la MONUSCO n'a plus de comportement. Si l'autorité nationale accepte quelque chose, la MONUSCO aussi emboite le pas. Le président a accepté le premier dialogue, le deuxième dialogue. Je voudrais tout simplement savoir où est la place des textes internationaux qui ont [émanent de] la résolution 2277 ?

Porte-parole de le MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Oui, je m'inscris en faux contre votre déclaration qui insinue que la MONUSCO est à la remorque des autorités congolaises. Je pense qu'il faut respecter un peu aussi bien les institutions de la république, que certaines organisations internationales qui sont là à pied d'oeuvre pour contribuer à apporter un peu de réconfort aux populations congolaises, qui en ont tant besoin.

Alors, donc vous avez parfaitement raison de dire que les textes internationaux prévalent sur les textes nationaux. Ceci est une règle de droit international qui est largement partagé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous faites un amalgame, entre le dialogue ou le deuxième dialogue. Encore une fois je le répète, certes la répétition est pédagogique, mais je tiens à le dire une bonne fois pour toutes, en cette fin d'année 2016, qui a vu quand même nos échanges s'améliorer et être de plus en plus fructueux pour le bénéfice des populations congolaises, je voudrais réaffirmer avec force, que le destin des Congolais est entre les mains des Congolais.

Il faudra être très clair là-dessus. La MONUSCO appuie, accompagne les initiatives qui ont été prises par les autorités de ce pays, car nous sommes venus dans ce pays aussi suite à l'invitation d'un membre de la famille onusienne en difficulté, et nous sommes là pour contribuer à alléger les souffrances des populations civiles.

Mais, le destin des Congolais encore une fois, est entre les mains des Congolais, non entre les mains de la MONUSCO. Il faudra qu'on se rende à cette évidence pour comprendre que tout ce qui vient en plus n'est qu'un apport, n'est qu'une contribution, une participation des Nations Unies à l'effort collectif des Congolais.

Mais le Congo est un pays souverain. Il ne faudra pas non plus l'oublier. Nous respectons cette souveraineté. Mais respecter cette souveraineté ne veut pas dire être à la remorque des autorités de ce pays. Non je suis désolé, je ne partage pas ce point de vue-là.

Mais, nous poursuivons le dialogue, nous continuons à échanger avec les autorités, nous continuons aussi à exprimer nos points de vue sur ce qui va, ce qui ne va pas, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien.

Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Mais non, nous ne sommes pas à la remorque de qui que ce soit. Nous avons un mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité, qui reste et demeure notre seul patron.

Question 9

Esaïe Ngungu/Radio Sauti ya Injili (Goma) : Je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque la Brigade d'intervention ? Parce que nous étions présents lorsque cette brigade avait fait son entrée ici au Congo, et elle avait été vraiment applaudie par la population, espérant qu'elle était venue pour éradiquer et balayer toutes les forces négatives basées en forêt de l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir : qu'est-ce qui la bloque ?

Porte-parole militaire par intérim de la MONUSCO [Capitane Yassine Kasim] : [Capitaine Yassine Kasim] : Je vais juste répéter ce qu'a dit le porte-parole de la MONUSCO. C'est une guerre asymétrique. Le mode opératoire de cette guerre n'est pas celui d'une force classique contre une autre force classique.

Ces éléments-là sont éparpillés dans la jungle, la jungle est très dense. Même avec cette force, même avec les opérations périodiques qu'on mène chaque semaine, il nous faut encore un peu de temps pour éradiquer bien sûr et éliminer toutes ces éléments négatifs dans la région.

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Je vais juste compléter en revenant sur ce que vous avez dit à l'entame de votre question. Vous avez raison de dire que nous avons tous assisté au déploiement initial de la Brigade d'intervention ici en République démocratique du Congo, suite à l'adoption de la résolution 2098 qui donnait mandat à la MONUSCO de neutraliser les groupes armés en utilisant la force.

Ceci est une nouveauté bien sûr dans le système des Nations Unies, en tout cas, dans les opérations de maintien de la paix, avoir des Casques bleus qui sont autorisés à faire la guerre pour neutraliser les groupes armés.

Mais aussi, il faut qu'on soit honnête. Parce que lorsque cette Brigade d'intervention a commencé son déploiement initial, il a d'abord été question de déployer les Sud-africains, ensuite les Tanzaniens. Les Malawites sont venus un peu plus tard, parce qu'il fallait les transférer de la république de Côte d'ivoire où ils étaient déployés.

Donc, ça a pris du temps pour que la Brigade d'intervention soit complétement mise en place et soit opérationnelle. Ça c'est un facteur.

Mais nous avions aussi rappelé que la Brigade d'intervention n'était pas la panacée. Ça veut dire justement que la gestion des espérances était une condition que nous avions prise en compte, dès le départ en vous disant que la Brigade d'intervention à elle seule ne pourrait rien faire.

La Brigade d'intervention est venue pour travailler avec les forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi, avec les populations congolaises, parce qu'ils étaient déployés dans un environnement nouveau, il fallait s'adapter.

Mais, l'un dans l'autre, avec toutes les activités qui ont été menées par la Brigade d'intervention, dont l'action la plus éclatante est le soutien aux FARDC, pour neutraliser le M23 qui comme vous le savez, était une force constituée, qui a prouvé à suffisance sa capacité de nuisance, parce qu'elle a capturé Goma, il ne faut pas qu'on l'oublie.

Et c'est avec la Brigade d'intervention, mais grâce à la vaillance, au courage et au professionnalisme de soldats congolais que nous avons réussi à débouter le M23.

Au-delà du M23, beaucoup d'autres groupes armés ont été significativement affaiblis, quand je prends le territoire de Masisi, vous vous rappelez, sur l'axe qui allait de Kashebere, Mpofi jusqu'au territoire de Walikale, mais cet axe était contrôlé de tout temps par les Mayi-Mayi.

Je donne l'exemple de Pinga, où Cheka faisait la loi, nous l'avons dégagé de là. Je prends le mont Sinaï où l'APCLS avait son quartier général, l'Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain de Janvier Kariri, il a été dégagé par les unités de la Brigade d'intervention, les Malawites notamment, en soutien aux FARDC.

Je peux en citer d'autres. Comme je l'ai dit : beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Mais la Brigade d'intervention n'est pas bloquée. La preuve, elle a appuyé les FARDC encore le 16 décembre [2016] dans la région d'Eringeti pour contrer l'ADF qui avait lancé une autre attaque sur le camp Garlic et Nadui.

Nous continuons à travailler avec nos frères congolais pour sécuriser les populations. C'est un travail de longue haleine. Je ne sais pas si vous comprenez réellement c'est quoi faire la guerre. Mais ici nous n'avons pas l'occasion de développer des cours de tactique, etc., mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas une chose aisée, surtout dans un terrain, un environnement comme celui de la République démocratique du Congo, dont la dimension géographique est d'ailleurs à la limite continentale. Il faut reconnaître que ce n'est pas chose facile, il y a une multitude de différents groupes armés, qui naissent et disparaissent tous les jours.

Mais il faut reconnaître les efforts que font les FARDC et qui aboutissent à certaines redditions, à la conquête de certains points forts des groupes armés, je pense qu'il faut respecter aussi la conscience de soldats qui sont morts, mais aussi la conscience de Casques bleus qui ont perdu la vie au cours de ces opérations. Nous en avons perdu un à Butembo, nous en avons deux qui sont blessés.

Donc, je pense qu'il faut être juste et pouvoir aussi poser le problème de manière objective.

Question 10

Aubin Kandembi/ La Prospérité : Ma question s'adresse à monsieur Jose Maria Aranaz et au porte-parole de la MONUSCO. Nous sommes à quelques jours du nouvel an, quel bilan peut dresser la MONUSCO aujourd'hui sur le plan socio-politique congolais ? Cette année ici, est-ce qu'on a avancé ou reculé ? S'il y a eu des avancées ou pas, et que dans vos éléments de réponse vous trouvez des faiblesses et des points forts de part et d'autre, quel message pourriez-vous aujourd'hui adresser à l'agora politique congolaise, pour essayer de convaincre la population et les acteurs politiques à éviter les maux et tensions ?

Porte-parole de la MONUSCO [Felix Prosper Basse]: Je ne sais pas si nous avons matériellement le temps de procéder à un bilan mais ce que je veux vous proposer, c'est que si vous avez besoin d'un bilan exhaustif, à l'issue de cette conférence de presse, je peux vous accorder cette interview.

Maintenant, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est qu' il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ce ne serait pas très honnête de notre part à tous, de dire que rien n'a été fait, rien n'a changé depuis 15 ans. Je suis désolé de vous le dire, comme je le répète à suffisance, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Et pour que nous puissions continuer dans cette voie positive relative notamment à la situation sécuritaire, relative à la situation politique, relative à la situation sociale voire humanitaire, je pense qu'avec les autorités congolaises, avec le peuple congolais, si nous nous y mettons tous, nous pouvons arriver à éradiquer tous ces groupes armés qui opèrent à l'est du pays. Parce que la volonté y est, les moyens sont mis en oeuvre, parce que c'est que les gens ne comprennent pas c'est que beaucoup de soldats sur le terrain ne dorment pas.

Ce n'est pas évident mais tous les jours, de nuit comme de jour, des patrouilles sont effectuées et ont un effet dissuasif. La présence des FARDC et les efforts qu'elles déploient pour protéger les populations doivent être considérés à juste titre. De mon point de vue, l'espoir est permis, pour aller vers un futur beaucoup plus reluisant pour les populations congolaises, parce qu'en dernier ressort, ce sont elles qui nous intéressent. Oui, Jose Maria si vous avez quelque chose ?

Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme [Jose Maria Aranaz] : Oui comme tu as bien dit, je pense que nous n'avons pas assez de temps pour faire un bilan complet et je pense que ce n'est pas aussi le moment.

Du côté du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, nous ferons notre bilan de l'année à la première conférence de presse du mois de janvier 2017. Nous allons présenter un bilan complet. Mais je peux vous dire qu'en matière de bilan provisoire, concernant le respect des droits et libertés fondamentaux, qu'il y avait, comme je le dis, lors de la de notre conférence de presse, une augmentation dramatique de 300 % de violations des chiffres des droits de l'Homme qui sont en relation avec l'espace démocratique.

Cela veut dire que la restriction de l'espace démocratique et des libertés fondamentales est réel, et nous avons manifesté notre préoccupation à ce sujet. On a profité de cette occasion pour faire le plaidoyer auprès des autorités, au nouveau gouvernement et aussi à ceux qui participent au dialogue à la CENCO, de faire tous les efforts possibles pour ouvrir l'espace démocratique, pour changer la tendance, parce que tout ça, en parlant des droits et libertés fondamentaux et de l'espace démocratique, a beaucoup de relation directe avec les mesures de décrispation.

Alors, si on veut créer le climat approprié pour les élections apaisées et crédibles, pour le dialogue, il faut ouvrir l'espace démocratique, il faut changer la tendance, il faut réduire le chiffre de violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Question 11

Flavien Musans/Planète TV : Monsieur le porte-parole de la MONUSCO, je reviens sur le rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme qui pointe le doigt sur la Police nationale congolaise. J'aimerais savoir maintenant la réaction de la Police des Nations Unies suite à cette situation.

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse]: Je pense que monsieur Jose Maria Aranaz, vous êtes interpellé sur cette question.

Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme [Jose Maria Aranaz] : Je n'ai pas parlé seulement de la Police nationale congolaise, j'ai parlé de la police, surtout en matière des arrestations arbitraires, mais j'ai aussi parlé de l'ANR, de la Garde républicaine, et aussi de la police militaire.

Alors, il faut être juste parce que les auteurs ce n'est pas seulement la PNC, même aussi en matière de l'usage excessif de la force, nous pensons que la police a fait un grand progrès surtout depuis le mois d'octobre avec l'utilisation de matériel non létal et ce sont les autres corps que j'ai mentionnés comme la Garde républicaine, les FARDC et la Police militaire, qui sont déployés avec l'armement de guerre pour la gestion des manifestations ou la question de l'ordre public et c'est ce que l'on a trouvé complètement inapproprié.

Porte-parole de la MONUSCO [Felix Prosper Basse]: Merci donc. Fin de cette conférence de presse, bonne et heureuse année, joyeuse fête de noël, à l'année prochaine.