Togo/Afrique du Sud: Affaire de matchs truqués - Tchanilé Banna reconnait avoir posé des actes

Le second acte que j'ai posé, Wilson m'a parlé des matchs amicaux et j'ai voulu aider nos frères arbitres ici au Togo, en ce moment, ils étaient au chômage. Ils n'avaient pas la chance d'aller officier un match international, ils n'avaient pas la chance d'officier des matchs nationaux, puisque le championnat ne se jouait pas, il n y avait pas de compétition ; donc j'ai demandé la faveur à Wilson de pouvoir au moins, pour les matchs internationaux de pouvoir intégrer des arbitres togolais pour qu'ils puissent quand même bénéficier de l'expérience extérieure pour avoir un petit fonds, puisque les matchs à l'extérieur seront payés comme des matchs officiels organisés par la FIFA. Ça faisait rentrer de l'argent, voilà ces deux actes que j'ai eu à poser par rapport à l'organisation des matchs en Afrique du Sud.

Je ne peux pas être indifférent de ces matchs amicaux. J'ai posé deux actes concrets par rapports à ces matchs amicaux, le premier acte, Wilson m'a demandé le numéro d'un arbitre nigérien, sachant très bien que j'ai travaillé au Niger, il voulait ce numéro. J'ai appelé un ami au Niger qui a cherché l'arbitre et il m'a donné ce numéro et j'ai communiqué ce numéro directement à Wilson Perumal.

« Il me reste de faire appel, je vais me confier à un avocat, nous allons vers la fédération pour la conduite à tenir ».

« Je ne suis pas en mesure de faire du faux pour les matchs de cette envergure. C'est des matchs qui me dépassent. Des matchs de coupe du monde ne sont pas à ma hauteur. Je suis un grand entraineur mais, je n'ai pas ce calibre, je n'ai pas cette intelligence de faire truquer puisque je ne fais pas partie d'une maison de bet, je n'ai pas une structure qui peut me procurer des sous par rapport à ces matchs truqués » a-t-il dit avant de nier toute accusation et demander une levée d sanction.

