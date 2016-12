Congo-Kinshasa: CAN 2017 - La présélection de la RDC avec deux nouveaux

Florent Ibenge a dévoilé vendredi sa pré liste pour la CAN 2017. Le sélectionneur de la RD Cogn o a convoqué deux nouveaux joueurs. Il s'agit du milieu de terrain Jonathan Bijimine et de l'attaquant Chadrac Akolo.

Le premier, né à Amiens, est âgé de 22 ans et évolue à Cordoue, en Ligue 2 espagnole. Le second évolue au FC Sion et a déjà inscrit 11 buts depuis l'entame de la saison.

Le reste c'est du classique. De Ley Matampi à Dieumerci Mbokani en passant Bolingi et autres Bakambu. Pas de Yannick Bolasie dont le forfait a déjà été confirmé, tout comme celui de Bopumga. Il faudra attendre avant de voir Kakuta et Assombalaga qui a d'ailleurs décliné l'offre de la CAN.

Au programme de la préparation des Léopards, un stage de 15 jours au Cameroun avec un match amical le 5 janvier contre les Lions indomptables.

Au Gabon, la RD Congo va affronter au premier tour la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Togo pour faire mieux qu'en 2015 où elle a décroché la médaille de bronze.

Nom - PostnomsPrénomsClub/ Pays

GARDIENS

1. KIASSUMBUAJOELFC WOHLEN/ SUISSE

2. MATAMPI VUMILEYTP MAZEMBE/ RD CONGO

3. KUDIMBANANICAISEFC ROYAL ANTWERP/ BELGIQUE

DEFENSEURS

4. TISSERANDMARCEL JANY EMILEINGOLSTADT/ ALLEMAGNE

5. LUYINDAMACHRISTIANTP MAZEMBE/ RD CONGO

6. ISSAMA MPEKODJOSTP MAZEMBE/ RD CONGO

7. LOMALISA MUTAMBALAJOYCEAS V.CLUB/ RD CONGO

8. ZAKUANIGABRIELNORTHAMPTON TOWN/ ANGLETERRE

9. MBEMBA MANGULUCHANCELNEW CASTLE/ ANGLETERRE

10. NSIMBAVITAL MANUELBOURG-EN-BRESSE PERONNAS/ FRANCE

11. N'SAKALAFABRICEALANYASPOR/ TURQUIE

12. BOPE BOKADI TP MAZEMBE/ RD CONGO

13. IKOKO JORDANGUINGAMP/ FRANCE

MILIEUX

14. MPOKUPAUL-JOSEPANATHINAIKOS/ GRECE

15. MULUMBAREMYGFC GAZELEC AJACCIO/ FRANCE

16. KEBANO NEESKENSFULHAM/ ANGLETERRE

17. MULUMBUYOUSSUOFNORWICH CITY/ ANGLETERRE

18. KAGEHERVÉ GENK/BELGIQUE

19. KAMAVUAKAWILSONPANATHINAIKOS/ GRECE

20. MAGHOMAJACQUESBIRMINGHAM CITY/ ANGLETERRE

21. BIJIMINEJONATHANCORDOUE/ESPAGNE

ATTAQUANTS

22. BOLINGI MPANGIJONATHANTP MAZEMBE/ RD CONGO

23. MBOKANI BEZUADIEUMERCIHULL CITY/ ANGLETERRE

24. MUBELE NDOMBEFIRMINAL AHLI DOHA/ QATAR

25. KABANANGAJUNIORASTANA/ KAZAKHSTAN

26. MESCHACK ELIA TP MAZEMBE/ RD CONGO

27. BOTAKAJORDANCHARLTON / ANGLETERRE

28. BAKAMBUCEDRICVILLA REAL/ ESPAGNE

29. AFOBE BENIKAFC BOURNEMOUTH/ ANGLETERRE

30. TULENGIRICKYDCMP/ ANGLETERRE

31. BOKILAJEREMYHEBEI CHINA FORTUNA F FOOTBALL CLUB/ CHINE