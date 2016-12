Maroc: Ecarté pour la CAN, Hakim Ziyech clame tout de même son amour pour le Maroc

Hervé Renard le sélectionneur du Maroc a annoncé jeudi la liste des joueurs présélectionnés pour la CAN 2017, qui se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. Et dans cette liste élargie, on constate l'absence de Hakim Ziyech. Une absence surprenante alors que le joueur de 23 ans brille avec l'Ajax Amsterdam et vient d'être élu meilleur joueur de l'Eredivisie.

Malgré sa non-convocation pour la CAN 2017, Hakim Ziyech ne cesse de clamer son amour le maillot du Maroc son pays d'origine lui qui aurait pu évoluer chez les Oranje des Pays-Bas.

A la question : « Vous ne regrettez pas d'avoir choisi le Maroc au lieu des Pays-Bas ? », que lui a posé le magazine local Néerlandais Voetbal International, Hakim Ziyech répond : « La Hollande n'est pas mon pays, j'ai grandi ici mais j'ai toujours eu des racines Marocaines et j'ai toujours été Marocain. Je remercie ce pays pour tout ce qu'il m'a apporté et pour sa formation mais rien ne pourra jamais égaler mon amour pour le Maroc car mon sang est rouge et non pas orange. »