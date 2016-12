Tunisie: Nabeul - Plus de 5,4 millions de touristes ont sejourné dans les hôtels en 2016

La Foire des bibelots et cadeaux organisée dans sa 3e édition du 19 au 29 décembre, à la galerie de l'artisanat, relevant du Centre des traditions et des métiers d'art (Ctma) de Nabeul, constitue une occasion pour soutenir les artisans, en leur permettant de commercialiser leurs produits. Environ 25 artisans et artisanes de Nabeul spécialisés dans la poterie, la verrerie et les fibres végétales exposent à cette nouvelle édition de la foire.

Elle a souligné que la préparation de la saison 2017 a commencé, assurant que plusieurs programmes ont été mis en place sur les moyen et long termes, en vue d'améliorer les services touristiques. Il s'agit notamment de la restructuration des entreprises touristiques, de la promotion de la formation et du reclassement des hôtels.

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Salma Elloumi Rekik, a fait savoir que plus de 5,4 millions de touristes ont visité les hôtels tunisiens, au cours de la précédente période de 2016, dont deux millions de touristes tunisiens, soulignant l'importance du tourisme intérieur qui a accaparé environ 30% du marché.

Copyright © 2016 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.