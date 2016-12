Guinée: Il y a 8 ans, le pays connait son deuxième coup d'État

Cela fait désormais partie de l'histoire contemporaine de la Guinée qui, après avoir brillamment triomphé de la colonisation, et souffert pendant 26 ans sous la tyrannie de Sékou Touré et 24 ans d'injustice de Conté, a vu le 23 décembre 2008, un autre militaire s'emparait du pouvoir. Vivement applaudi, le Conseil national de la démocratie et le développement (CNDD) conduit par le capitaine Moussa Dadis Camara a fini par déchanter les Guinéens qui s'en souviendront pendant longtemps.

Dans la nuit du 23 décembre 2008, la mort du général Lansana Conté est annoncée à la Radio télévision nationale. Dans la même nuit, des militaires surgissent dans les casernes pour reprendre le pouvoir de main d'Aboubacar Somparé qui devrait en assurer la transition. Ils annoncent la dissolution de la Constitution et du gouvernement et proclame la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD).

Une grande majorité des populations saluent l'acte héroïque intervenu sans effusion du sang. Les militaires font le tour de Conakry accueillis partout en héros. Le capitaine Moussa Dadis Camara est propulsé à la tête du Conseil pour conduire la transition. Dans ses premières communications, il annonce vouloir rendre le pouvoir aux civils.

Les Dadis Show deviennent, au pire moment de son règne, le tribunal où sont exposés tous les problèmes grands ou petits. Tous les sujets sont abordés dans un spectacle au cours duquel Dadis forgent ses propres expressions: «trafiquants narco», «on va faire un débat télévisé avec caméra», « l'avenir du pays en diagonal».

Au fil du temps, le chef de la junte commence à entretenir des ambigüités sur ses vraies intentions de se maintenir au pouvoir.

Quand on le lui avait reproché, Dadis répond alors que «personne ne nait militaire» et que ajoute-t-il, « si je veux je peux me présenter». Ce fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les forces vives s'affolent.

La classe politique et la Société civile constituent les forces vives de la nation. Elles appellent les citoyens à une mobilisation le 28 septembre 2009 au stade éponyme pour dire non à une éventuelle candidature de Dadis. Il s'en suit un massacre. 157 morts selon le bilan officiel, des portés disparus, plus d'une centaine des femmes violées et des blessés graves.

Paniqué, le chef de la junte tente de se défendre face à l'indignation de la Communautaire internationale en évoquant l'incontrolabilité de l'armée. Dans le tumulte, s'engage un bras de fer entre lui et son aide de camp, Toumba Diakité qui finit par tirer sur son patron le 3 décembre 2009. Le capitaine est évacué d'urgence au Maroc. C'est la purge, les règlements de compte dans l'armée entre les partisans de deux protagonistes. Après ses soins dans le royaume chérifien, Dadis est envoyé à Ouagadougou au Burkina Faso où il séjourne toujours.

C'est ainsi le 3 décembre 2009, le général Sékouba Konaté "El Tigre", ministre de la défense est choisi pour continuer la transition. Il organise les fameuses élections présidentielles de 2010 qui donnent Alpha Condé vainqueur au second tour.

La transition de 2008-2010 laisse un lourd héritage aux Guinéens qui fondent toujours l'espoir, avec l'arrestation de Toumba au Sénégal, qu'un jour justice sera faite pour déterminer les vrais responsables du massacre du 28 septembre 2009.