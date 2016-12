Tunisie: Ligue I / 12e journée - CSS : A un point de l'objectif

En dépit des absences à la pelle, le CSS peut s'assurer d'une place d'accessit dès aujourd'hui

A un point seulement du play-off, objectif primordial de l'équipe en cette première phase de la saison, le CSS est bien décidé à négocier le match qui l'opposera cet après-midi à l'USTataouine avec l'application qu'il faut pour éviter de tomber dans le doute.

C'est donc avec un cœur gros comme ça qu'il a préparé ces derniers jours cette importante échéance, en accordant surtout un intérêt particulier au côté tactique, là où le bât blesse au cours de la dernière rencontre disputée à Kairouan face à l'équipe locale.

L'absence de certains de ses éléments de base, pour des raisons de santé ou disciplinaires, est certes pour beaucoup dans la défaite essuyée en la circonstance. Les jeunes lancés dans le grand bain à l'occasion, comme Wahid Karoui, Houssem Habassi et Habib Lazzaz, n'ont certes pas démérité, mais ont manqué par moments de cohésion avec le groupe. Ce que l'entraîneur Clausen a pris en considération au cours des séances d'entraînement, à consonance tactique, effectuées cette semaine.

Et puis, le groupe récupérera à l'occasion deux de ses éléments de base, en l'occurrence le demi pivot Karim Aouadhi et l'avant de couloir Alaâ Marzougui. Ce qui constitue un renfort de taille pour lui. Quant aux autres défaillants, comme Maher Hannachi, Wassim Kamoun et Oussama Amdouni, ils sont encore indisponibles : «Mais, avec beaucoup plus d'application, les jeunes sont capables, selon Clausen, d'assurer la complémentarité escomptée entre les trois compartiments de jeu... ».

L'apport des excentrés à la ligne avant

Aussi, l'option tactique préconçue reposera-t-elle sur un schéma basé sur le 4-2-3-1 avec notamment Alaâ Marzougui à la pointe de l'attaque qui sera soutenu dans ses manœuvres par les deux latéraux Hamza Mathlouthi et Slim Mahjebi, et surtout par la paire de l'entrejeu, Stephen Nyarko et Houssem Habassi.

Quant au compartiment défensif, il enregistrera au cours de la rencontre d'aujourd'hui l'absence de son pilier, Zied Derbali, qui vient lui aussi de contracter une blessure qui le contraindra au repos. C'est le jeune Nessim H'nid qui le suppléera au poste. Il constituera avec Yacine Meriah la paire de l'axe centrale défensive.

Vœu pieux

C'est donc avec une équipe de jeunes et de moins jeunes que l'entraîneur argentin compte négocier le match, avec pour objectif principal, assurer la qualification dès cet après-midi à la phase du play-off, un vœu pieux, surtout après l'élimination prématurée de son équipe de l'épreuve tant prisée de la Coupe de Tunisie.

Formation probable :

Jridi, Mathlouthi, Mahjebi, Meriah, H'nid, Karoui, Aouadhi, Sokary, N'yarko, Habbassi et Marzougui.