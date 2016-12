Tunisie: Présidence de l'Union Africaine - Jhinaoui rencontre son homologue tchadien

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a examiné, hier, avec son homologue tchadien, Moussa Mohamed, les moyens de développer l'action de l'Union africaine.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères est le candidat de son pays à la présidence de l'Union africaine (UA). Le Sommet africain est prévu les 30 et 31 janvier 2017 à Addis-Abeba.

Au cours de cette réunion, le ministre tchadien a remis à Jhinaoui une lettre écrite du président tchadien Idriss Déby à son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a permis de dresser un état des lieux de la situation en Afrique, et d'examiner les moyens de renforcer la coopération interafricaine et d'identifier les solutions adéquates pour favoriser l'intégration économique du continent.

Le chef de la diplomatie tunisienne a convenu avec son homologue tchadien d'intensifier les concertations et l'échange de visites entre les hauts responsables de deux pays et de tenir la réunion de la commission mixte tuniso-tchadienne, au cours du premier semestre de l'année 2017.

A ce propos, Jhinaoui a mis en évidence les multiples opportunités de coopération qui s'offrent aux deux pays, particulièrement dans les domaines de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'économie.

De son côté, le responsable tchadien a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération tuniso-tchadienne et de tirer profit de l'expérience tunisienne dans plusieurs domaines.

Entretien avec Jonathan Winer

Sur un autre plan, les derniers développements de la situation en Libye et les moyens de parvenir à un accord politique pacifique pour trouver une issue à la crise ont été au centre d'une réunion, mercredi, entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et l'envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique pour la Libye, Jonathan Winer

Selon un communiqué publié hier par le département des Affaires étrangères, le responsable américain a affirmé le soutien des Etats-Unis aux efforts déployés par la Tunisie pour rassembler les Libyens, sortir la Libye de la crise, préserver son intégrité territoriale et retrouver sa stabilité.

Jonathan Winer a réitéré la position de Washington qui appuie « la légitimité internationale en Libye » et l'accord politique de Skhirat et les institutions y relevant, en particulier le gouvernement d'union nationale présidé par Fayez El-Sarraj. Les Etats-Unis soutiennent, également, les initiatives ayant pour but la réconciliation nationale et la reconstruction du pays. Pour sa part, Khemaies Jhinaoui a réaffirmé la détermination de la Tunisie de rassembler les Libyens et de les encourager à entamer le dialogue afin de parvenir à un consensus sans ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à trouver une solution globale à la crise en Libye qui permettra au pays de recouvrer sa stabilité.

Khemaies Jhinaoui a réaffirmé le soutien de la Tunisie au gouvernement d'union nationale, un gouvernement légitime qui bénéficie de l'appui de la communauté internationale ainsi qu'aux efforts de toutes les parties visant à parvenir à une solution pacifique à la crise libyenne, dans le cadre d'un dialogue sous l'égide des Nations unies.