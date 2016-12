Tunisie: Handball / Coup dur pour le sept national - Wael Jallouz au repos

Ainsi, Wael Jallouz est contraint au repos forcé et va sauter le prochain stage du sept national, prévu en Espagne d'ailleurs du 26 au 30 décembre. Il ne sera opérationnel qu'à partir du 2 janvier 2017 et aura moins de dix jours pour être de nouveau compétitif, sachant que la Tunisie disputera son premier match du Mondial le 12 janvier 2017 face à la Macédoine.

La nouvelle est terrible pour le sélectionneur national et l'équipe de Tunisie. A la veille du Mondial de France et alors que le sept national est en pleine campagne de préparation, Wael Jallouz vient de se blesser avec son club, Barcelone. Le joueur a été ausculté par le médecin de son club et son dossier médical a été transmis à son homologue de l'équipe nationale tunisienne, Mondher Mbarek. Celui-ci a confirmé le diagnostic de son confrère espagnol.

