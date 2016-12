Tunisie: Ligue I / 12e journée - EST : Le devoir de performance

Le match de cet après-midi ne déroge pas à la règle. L'EST se présentera sur le terrain avec la même ambition, la même motivation et le même objectif : gagner encore et toujours.

Que le rendement de l'équipe et la prestation de certains joueurs soient des fois décriés, que le résultat ne reflète pas quelquefois les véritables ambitions de l'équipe, l'Espérance se donne à travers son président, son entraîneur et ses joueurs des priorités censées concilier l'efficacité et la manière. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait encore besoin de découvrir d'autres choses, d'accéder à un palier supérieur, de grandir et de s'adapter encore et toujours aux exigences du haut niveau. C'est le destin des grandes équipes, notamment celles qui sont condamnées à ne pas abdiquer et pour lesquelles chaque rencontre, chaque épreuve est un match de coupe. C'est-à-dire la victoire comme seule alternative.

Le match de cet après-midi face à l'ASG ne déroge pas à la règle. L'EST se présentera sur le terrain avec la même ambition, la même motivation et le même objectif : gagner encore et toujours. Mais aussi plaire et convaincre. Il y va non seulement du statut de l'équipe, mais aussi des exigences du moment. Des exigences qui, en dépit de la qualification au play-off, ont toujours le même nom, la même adresse.

Les entraîneurs viennent, les entraîneurs s'en vont, mais le jeu et l'épanouissement sur le terrain restent toujours le critère le plus valorisant, surtout lorsque l'équipe évolue dans son meilleur élément et le registre qui lui convient le plus.

L'idée de repartir chaque fois sur un nouveau cycle, de nouvelles prérogatives et des alternatives d'une plus grande dimension est toujours exigée. Les joueurs savent qu'ils sont appelés à aller jusqu'au bout, à ne rien lâcher, à persévérer sur la même lancée. Les principes de jeu sont toujours les mêmes, mais les alternatives davantage mobilisantes. La créativité et l'inspiration pour thérapie.

Si l'équipe a encore besoin d'optimiser son registre de jeu et son rendement sur le terrain, les défis à relever concernent les approches, la stratégie d'un groupe, d'un collectif, d'une raison d'être.

Finalement, de l'équipe espérantiste, on ne doit pas se contenter des apparences. L'EST a toujours la réputation d'équipe stable, qui a toujours les aptitudes et les possibilités de créer l'événement, de forcer les choses et de s'identifier aux consécrations. Cela ne peut que réconforter une équipe qui a su se construire un nom, une place. Autant de vérités à vivre, qui forgent un caractère, une personnalité chez les joueurs.

Cela nous amène à penser aux priorités de plus en plus renouvelées, placées à leur juste valeur. Dans des registres de jeu bien déterminés, il y a des joueurs qui ont émergé du lot. D'autres qui se révèlent.

Mais il y a aussi ceux qui se réhabilitent, ou encore qui ont plus que jamais besoin de le faire. Ici et là, il est nécessaire de concilier besoins et réalité. Les profils ne manquent pas. Mais les uns et les autres sont dans l'obligation de fournir un rendement qui déroge à la règle et qui force le respect...