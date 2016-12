Tunisie: ASM / On répète les mêmes erreurs - La fuite en avant

Recruter des joueurs libres à moindre coup a été toujours une stratégie adoptée par les responsables marsois pour pouvoir préserver les équilibres financiers. Sauf que ces derniers jours et alors que les autres clubs, dont les effectifs sont d'ores et déjà mieux lotis, se battent pour s'arracher les joueurs, les dirigeants banlieusards restent les bras croisés.

En battant l'Olympique de Béja, les banlieusards ont franchi la première étape, quitter la dernière place au classement, ce qui reste à confirmer lors des trois journées restantes de la première phase. Mais ce n'est que la première moitié du travail. Le plus dur sera d'assurer le maintien durant la phase du play-out. Or, les dirigeants banlieusards sont en train de refaire les mêmes erreurs que celles commises lors du mercato estival. Alors que les autres clubs font leurs emplettes, les banlieusards se sont contentés jusque-là d'un seul recrutement, celui du défenseur axial, Houssem Lahdibi, qui s'est engagé en joueur libre après avoir résilié son contrat avec l'Etoile Sportive de Métlaoui. Mais à ce jour, ils n'ont conclu que ce transfert.

