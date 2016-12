Tunisie: Ligue I / 12e journée - SG : La dernière chance

Seul un succès, tout à l'heure, autorisera les Stadistes Gabésiens à continuer à croire au miracle.

Pas question de jeter l'éponge même si l'espoir de reconquérir la troisième place est très mince du fait des six points de retard sur l'équipe du Bassin minier et des sept points qui séparent aussi le SG justement de son hôte du jour, le CA. C'est ce message un peu optimiste qu'essaie de passer sans trop de conviction -- il faut l'avouer -- l'entraîneur Mourad Okbi à ses joueurs. Seule une victoire cet après-midi fera revenir un peu de confiance et d'assurance dans le camp de la «Stayda», mais ce ne sera pas à coup sûr facile face à des «Rouge et Blanc» encore sous le choc après leur défaite at home face à l'ESM et qui pourraient être relégués à la troisième place en cas de nouveau faux pas et d'un résultat positif et d'un exploit des hommes de Mohamed Kouki à Béja.

«C'est un match à gros enjeu pour nous comme pour nos invités du jour et le principal objectif sera de faire oublier notre échec de la 11e journée, explique le technicien gabésien. Nous avons une lourde dette envers nos supporters assommés à la toute dernière minute dans le derby face à l'ASG : leur prouver que c'était un simple accident de parcours et obtenir les trois points pour leur confirmer que nous sommes encore en course pour le play-off et que le miracle est encore possible. C'est un véritable défi pour nous. Le défi de la dernière chance. A nous de ne pas rater ce rendez-vous clé.»

Sur le papier, Mourad Okbi ne peut qu'avoir raison. Dans la réalité et la pratique, ce sera une autre paire de manches. Le meilleur onze de départ gabésien sera donc aligné avec une petite rectification qui est l'alignement de Youssef Fouzaï d'entrée après avoir été laissé sur le banc pour le dernier quart d'heure lors du derby, et sans Hichem Essifi qui a été sanctionné de deux matches de suspension après avoir comparu devant la commission de discipline et de fair-play de la Lnfp. Sans véritable attaquant de pointe, même si Slim Mezlini peut être sollicité, le SG aura sans doute grand mal à s'imposer devant un CA en quête de réhabilitation.