Tunisie: Ligue I / 12e journée - CAB : Reprendre du poil de la bête

Les Cabistes espèrent renouer avec la victoire après le nul à Zarzis.

On n'a pas fini d'épiloguer sur le semi-échec du week-end dernier contre l'ESZ au sein de la famille cabiste. Aujourd'hui, tout le monde est uni pour réussir le match de cet après-midi face à l'ESS, décisif pour les camarades de Kchok. C'est qu'une victoire les laisserait espérer ravir la troisième place à l'USBG qu'ils accueillent lors de la 12e journée. Mais dans l'immédiat, on ne pense au CAB qu'à bien négocier la confrontation d'aujourd'hui. On sait que les Etoilés ne sont pas faciles à manier mais la volonté de prendre sa revanche de l'aller est encore plus forte que jamais chez les Cabistes.

Dos au mur, ces derniers n'ont pas d'autre choix que de vaincre. Et au vu des prestations fournies les dernières semaines, on peut penser que les «Jaune et Noir» possèdent les moyens techniques de venir à bout de leurs adversaires du jour. Mais encore une fois, notamment dans ce genre de rendez-vous, tout pronostic demeure interdit. Les rencontres entre Cabistes et Etoilés sont toujours indécises même si parfois les scores étonnent par leur ampleur comme ce fut le cas à Sousse à l'aller à cause d'un arbitrage scandaleux en grande partie.

Retour de Kchok

Depuis que l'ossature de l'équipe s'est stabilisée, le CAB a repris confiance en ses moyens et a commencé à réaliser de bons résultats. Tout cela pour dire que le staff technique ne se hasarderait pas à chambarder la formation à l'occasion de ce match capital. Ainsi verra-t-on de nouveau Yaken et Ben Nécib occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense tandis que Kchok et Hosni formeront la charnière centrale, Ressaïssi étant là pour suppléer une éventuelle défaillance. A l'entrejeu, Saïdani et Jlassi, comme milieux défensifs, se chargeront de meubler cette partie du terrain et de soutenir Youssofa et Darragi.

Devant, Ibara sera là pour la dernière fois, avant de partir au Qatar, aux côtés de Hamdouni avec pour rôle de mettre le ballon au fond des filets.

Formation probable

Kasraoui, Yaken, Ben Nécib, Hosni, Kchok (Ressaïssi), Jlassi, Saïdani, Youssofa, Darragi, Ibara, Hamdouni.