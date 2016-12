Tunisie: Ligue des Champions et Coupe de la Confédération 2017 - Dans le vif du sujet !

En Coupe de la Confédération, le Club Sportif Sfaxien et le Club Africain seront dispensés de disputer le tour préliminaire. Par la suite, en 16es de finale, le Club Sportif Sfaxien affrontera le vainqueur du match entre la Défense (ETH) etYOSA (CAM). Le Club Africain affrontera en 16es de finale le vainqueur entre RSLAF (SLE) et Wikki Tourists (NIG). Les rencontres aller auront lieu le 10, 11 ou 12 mars, et les matches retour se dérouleront le 17, 18 ou 19 mars 2017. Les formations qualifiées lors des 16es de finale auront à disputer un tour supplémentaire face aux formations éliminées des 16es de finale de la Ligue des Champions.

En 16es de finale, l'Espérance Sportive de Tunis, à son tour, croisera le fer avec le vainqueur du match entre l'US Goréenne (SEN) et Horoya Conakry (GUI). Le match aller aura lieu à Tunis. Les rencontres aller des deux représentants tunisiens auront lieu le 10, 11 ou 12 mars, et les matches retour se dérouleront le 17, 18 ou 19 mars 2017.

Lors des 16es de finale, l'Etoile du Sahel affrontera le vainqueur de la rencontre entre AS Tanda (CIV) - AS FAN (NIG). Le match aller aura lieu à Sousse.

L'Etoile et l'Espérance en Ligue des Champions et le duo CSS-CA en Coupe de la Confédération abordent les compétitions continentales avec des ambitions légitimes.

