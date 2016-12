Tunisie: Ligue I / 12e journée - ASG : Une simple formalité !

Le seul enjeu du match pour la «Zliza», c'est de commencer déjà à préparer le... play-out

Skander Kasri et ses protégés ont tourné la page avec regret et ne pensent plus à la qualification au play-off, un objectif logiquement hors de portée avec l'écart de 7 points au classement qui les sépare de l'ESM, pratiquement sûre de s'octroyer la troisième place et est même en droit de viser la deuxième, puisqu'elle est à un point seulement du CA. Pas question donc de continuer à rêver et de tabler sur un miracle qui n'aura pas lieu. Il vaut donc mieux penser dès maintenant à la deuxième phase du championnat, le play-out, qui sera plus dure, plus intense en émotions, plus disputée et donc plus indécise que la première.

«Le match de cet après-midi devant l'Espérance est pour nous une simple formalité à remplir, sans beaucoup d'enjeu et sans forte pression, confirme le technicien du "Carrelage". L'objectif qui nous reste pour cette première phase, c'est de terminer quatrièmes de notre groupe et de prouver que l'ASG, cette saison et sous ma houlette, c'est du sérieux, c'est du solide et qu'avec un peu de chance, nous aurions pu postuler à mieux».

Déjà, le programme de la trêve d'hiver est arrêté avec neuf jours de repos qui seront décrétés immédiatement après la rencontre de cet après-midi, le retour aux entraînements dans la première semaine de janvier et deux stages fixés dans deux endroits différents pour meubler la longue période d'attente de la reprise de la compétition après la CAN 2017. «Nous serons très à l'aise, avec le sentiment de n'avoir rien à perdre,è mais plutôt tout à gagner en montrant notre meilleur visage et nos qualités réelles face à un adversaire de gros calibre comme l'EST qui n'ira pas sans doute, contre nous, par quatre chemins pour gommer son semi-échec de la journée écoulée. Nous pensons bien entendu à réaliser un bon résultat, mais nous tiendrons, également, à produire une bonne prestation, un beau spectacle pour confirmer tout le bien qu'on dit de cette "Zliza" new-look», conclut le technicien gabésien.