Tunisie: Ligue I / 12e journée - UST : Rien à perdre

Le mérite du bureau de l'UST est en tout cas d'autant plus grand qu'il n'a jamais été question de mettre en cause l'entraîneur Ahmed Dridi malgré la cascade de résultats négatifs et l'apprentissage de la Ligue 1 qui peut paraître traumatisant. Réaliste à souhait, le club rouge et bleu vise un premier objectif, échapper à la dernière place synonyme de relégation automatique. Avant de s'attaquer au plat de résistance qui consiste à jouer pleinement sa chance au play-out en vue d'un maintien qui relèverait déjà de l'exploit compte tenu des moyens financiers très limités et d'un potentiel humain pas toujours au top par rapport aux exigences de l'élite.

Toutefois, pour défendre leur maigre avance sur la lanterne rouge (trois points sur l'Olympique de Sidi Bouzid), il leur faudra faire preuve de courage et de rigueur, en serrant les boulons défensifs. Tout en pesant davantage sur les défenses adverses par l'entremise des attaquants Rafik Kamergi, Seïfeddine Jerbi et Mohamed Soudani.

Dans ce duel des extrêmes chez le leader du groupe «A», les hommes d'Ahmed Dridi savent qu'ils n'ont rien à perdre. Dans le tableau de marche, fort logiquement, ce genre de débat est donné perdu d'avance compte tenu du déséquilibre des forces. Forcément, un point ramené du stade Mhiri constituerait déjà un bel exploit, mais on ne sait jamais ! Les copains de Mabrouk Jendli ont le moral au zénith suite au nul (2-2) arraché à la... cinquième minute du temps additionnel, lundi dernier face au champion sortant, l'Etoile Sportive du Sahel. A la force du jarret, et dans un élan extraordinaire qui en dit long sur l'esprit de corps qui anime aujourd'hui les Tataouinis.

