Tunisie: Tourisme - Une tendance haussière à consolider

Les indicateurs de la direction des études relevant du ministère du Tourisme montrent que, durant le mois de novembre 2016, les entrées touristiques ont atteint 376.362 touristes, soit une croissance de 24,3% par rapport au même mois de l'année précédente. Le nombre de touristes non résidents étrangers s'élève à 315.466, moyennant une augmentation de 30% par rapport au mois de novembre 2015, et représentant 63,8% du volume global des entrées en Tunisie.

Les entrées des touristes européens se chiffrent à 50.249, soit une évolution de 21,2% et 13,4% du nombre global des entrées.

Parmi les marchés en évolution au cours du mois de novembre par rapport au même mois de l'année dernière, les marchés français (17,7%), britannique (+3,6%), scandinave (+14,1%), belge (+16,7%), néerlandais (+43,6%), espagnol (+23,3%)...

Le marché russe poursuit son évolution avec le taux le plus élevé, soit 1.210,9%. Quant aux marchés polonais et turc, ils reprennent avec des augmentations successives de 352,3% et 13,2%. De même, les petits marchés sont en hausse, notamment l'ukrainien, l'irlandais, le roumain, le slovène, le bulgare...

Néanmoins, 11 marchés sont en baisse, le marché allemand (-3,3%), l'italien (-1,7%), le suisse (-15,5%), l'autrichien (-27%), ainsi que les marchés luxembourgeois, portugais, maltais et ceux d'Europe centrale, le tchèque, le slovaque, le hongrois.

Par ailleurs, les entrées du marché maghrébin ont atteint, au cours du mois de novembre 2016, 245.809 touristes, soit une augmentation de 32,1% par rapport au mois de novembre 2015. Il représente ainsi 67,7% du volume global des entrées.

Les indicateurs font ressortir aussi une amélioration des arrivées du Moyen-Orient (+6%), des marchés lointains (+16,7%), notamment le Nord américain et le canadien, le chinois (397%) et l'africain (6,9%).

Octobre 2016 : une croissance de 30%

Durant le mois d'octobre 2016, les entrées touristiques ont atteint 480.169, moyennant une croissance de 30% contre 22,8% en octobre 2015. Le nombre de touristes européens s'élève à 132.808, enregistrant une augmentation de 58,2% par rapport au mois d'octobre 2015 et 27,7% du volume global des entrées. Le flux des touristes russes a sauvé la haute saison touristique 2016, avec l'arrivée de 47.617 touristes, moyennant une hausse de 2,9%. Le marché russe devance ainsi les marchés français et allemand, avec 39.005 et 19.376 touristes. D'après les statistiques fournies, le marché français annonce une évolution de 7,4% au cours du mois d'octobre 2016. Idem pour les autres marchés où les flux touristiques ont évolué, notamment les marchés scandinave (19,5%), belge (7,6%), néerlandais (17,1%), espagnol (16,5%), luxembourgeois (4,6%), portugais (19,3%), irlandais (56,2%), turc (2,3%). L'amélioration des flux touristiques a été enregistrée également au niveau des marchés polonais, ukrainien, hongrois, roumain, lituanien et slovène.

Cependant, les entrées touristiques sont en baisse au niveau de plusieurs marchés, dont le marché suisse avec -22,3%, allemand -16,5%, autrichien -39,7% ...

Concernant le marché maghrébin, les entrées ont atteint au cours du mois d'octobre 261.415 touristes, moyennant une progression de 14,2% par rapport à 2015, et 54,4% du nombre total des entrées. Les taux de flux de touristes maghrébins ont évolué, répartis comme suit: 13,8% pour les Algériens, 17,3% pour les Libyens. Ceux des Marocains et des Mauritaniens ont baissé, soit successivement 31,2% et 5% par rapport à l'année précédente. En outre, le flux de touristes provenant des pays du Golfe a augmenté de 1%. Les marchés d'Amérique du Nord et du Canada ont évolué de 24,8% et 24,7%. Évolution enregistrée également au niveau des marchés africain (3,4%), japonais (46,5%) et chinois (336,3%).

Les indicateurs montrent également qu'au cours des dix premiers mois de 2016 (janvier-octobre), le nombre de touristes accueillis en Tunisie a atteint 4.810.760, soit une hausse de 4,3% par rapport à la même période en 2015.

Le flux de touristes européens a enregistré une évolution de +7,3% , totalisant 1.315.678 touristes et représentant 27,3% du volume global des entrées. Le marché russe, quant à lui, a enregistré l'entrée de 617.093 touristes, soit 1.096,8% par rapport à 2015.