Sénégal: Fin de la visite d'Etat de 4 jours en France - Macky Sall tire un bilan satisfaisant

Le président de la République, Macky Sall a tiré un bilan satisfaisant, à l'issue des quatre jours de sa visite d'Etat en France. Il s'est adressé à la presse, après sa rencontre avec le corps professoral et l'administration de l'ancien Institut Français de Pétrole, devenu, depuis 2010, IFP Energies nouvelles. Et cela dans le cadre de la signature de convention de partenariat avec le futur Institut de pétrole et de gaz du Sénégal.

«C'est une visite qui a été extrêmement bien organisée par l'Etat français. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au Président François Hollande pour l'amitié et la considération dont il a fait montre. Une amitié pour renforcer la coopération déjà excellente entre la France et le Sénégal. J'ai pu rencontrer l'ensemble des autorités des institutions : le président de la République, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et Mme la maire de Paris.

J'ai aussi visité des entreprises, notamment Alston qui va fabriquer le Train express régional (Ter). J'ai pu avoir une intense activité académique, avec ma distinction de Docteur honoris Causa du Conservatoire national des arts et métiers de Paris (Cnam) et admis comme membre associé à l'Académie des sciences d'outre mer. Sans compter mon accueil à l'Institut Français du Pétrole, actuelle IFP Energies nouvelles pour amorcer la coopération avec le Sénégal.

Le Président Hollande m'a remis des archives sur les Tirailleurs au cours du dîner qu'il m'a offert. Il a aussi donné des instructions pour que les anciens combattants puissent avoir la nationalité française. Cette visite a montré que le Pse est sur la bonne voie. Nous savons où nous allons et nous voulons nous inspirer de tout ce qui se fait de bon à travers le monde pour en faire bénéficier à notre pays.

Au total, c'est une visite réussie. Bien sûr beaucoup d'accords ont été signés et permettront d'organiser le cadre d'intervention. Nous avons, par exemple, des accords dans le domaine de l'écologie, de l'économie d'énergie avec Ségolène Royal et le ministre de l'énergie du Sénégal ; des accords avec Bercy sur les mécanismes de financement innovants pour nous accompagner. Et quoiqu'on puisse dire, vous savez que la France reste notre premier partenaire économique et financier. Sur toutes ces questions et d'autres, le cadre a été balisé pour relancer la relation entre la France et le Sénégal ».