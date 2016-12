Sénégal: Exploitation et gestion des ressources pétrolieères et gazières - Macky Sall cherche la bonne formule à l'ifp energies nouvelles de paris

Le chef de l'Etat, Macky Sall, était sur ses traces d'étudiant, à l'IFP Energies nouvelles (IFPEN), ancien Institut Français de Pétrole (IFP), à la recherche de la bonne formule pour l'exploitation et la gestion judicieuse et transparente des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. C'était hier, jeudi 22 décembre, dans le cadre de sa visite d'Etat en France qui a duré quatre jours. Il a agité, face aux enseignants de l'IFPEN et à son administration, des questions liées à la qualité des ressources humaines devant s'occuper de l'exploitation et de la gestion de ces ressources.

Le président de la République, Macky Sall, a profité hier, jeudi 22 décembre - dernier jour de sa visite d'Etat en France - de sa présence dans les locaux de l'IFP Energies nouvelles, ancien Institut Français du Pétrole (IFP) (qui a changé de dénomination en juillet 2010 pour prendre en charge les nouvelles technologies de l'énergie) pour réfléchir à haute voix sur la question de l'exploitation et de la gestion judicieuse et transparente des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. «Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que les compagnies pétrolières - qui ont les meilleurs experts dans ce domaine - vont nous donner. Il faut réfléchir sur cet environnement global, de manière à répondre clairement à cette question: que ferons-nous de nos hydrocarbures et de nos ressources ?», souligne-t-il, avant d'ajouter: «je ne peux choisir meilleur cadre qu'est l'IFPEN Energies nouvelles pour être conseillé».

Et d'indiquer que la mise en place du Comité d'Orientation Stratégique (Cos/Pétrogaz) n'est qu'une tentative de réponse à ces questions qui concernent le futur immédiat et lointain de nos ressources. D'où la création de l'Institut du pétrole et du gaz au niveau du Pôle Urbain de Diamniadio. Et le Président de s'interroger sur la tutelle même de cet institut, dans un pays en quête d'émergence et où les grèves sont récurrentes dans les Universités. Toujours dans cette vision prospective, le Sénégal ne se contentera pas que d'ingénieurs spécialisés dans les différentes branches du pétrole et du gaz. Notre pays, dit-il, doit songer aussi à former des économistes, des experts fiscalistes, des avocats etc, dans le but de défendre ses intérêts face aux compagnies étrangères.

Quant à l'étendue de nos ressources, le Chef de l'Etat souligne que nos côtes nous réservent bien des surprises. Et Macky Sall de se demander si le Sénégal ne sera pas le premier producteur de gaz, en tout cas, en Afrique.

Après son discours, les responsables de l'IFPEN et le gouvernement du Sénégal représenté par le ministre de l'Energie, Thierno Alassane Sall et celui de l'Enseignement supérieur, ont procédé à la signature d'une convention de partenariat.

Auparavant, les autorités de l'IFPEN ont fait une brève présentation de l'ex Institut Français du Pétrole, évoluant dans la recherche et de la formation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Son école d'ingénieurs IFP School, où le Président Macky Sall a fait sa formation, propose (à de jeunes ingénieurs diplômés) des formations complémentaires de 3ème cycle aux métiers de l'énergie, de l'automobile et de l'environnement. IFP School compte à ce jour 28 diplômés sénégalais et accueille un élève dans la promotion actuelle.