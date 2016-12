Sénégal: Incendie à la décharge de mbeubeuss - 2 recuperateurs-recycleurs meurent calcinés, 2 autres grièvement bléssés

La délocalisation de la décharge est réactualisée par les populations riveraines qui craignent pour leur vie et pour leur santé à cause des fortes émanations de fumée causant des maladies pulmonaires, une doléance qui risque de buter sur le refus des milliers de travailleurs de la décharge qui y trouvent leur compte. Selon le maire de Malika, Talla Gadiaga, des millions, constitués de produits recyclés, sont parti en fumée. Il est urgent que les autorités statuent sur la doléance des populations concernant la délocalisation de Mbeubeuss.

Ce qui occasionné la mort de 2 personnes non encore identifié parmi les milliers de travailleurs, récupérateurs-recycleurs, entre autres, qui évoluent dans la décharge. On ignore l'origine de l'incendie, mais le feu était difficile à maitriser avec la présence de plastiques et autres produits facilitant sa propagation rapide. Même les sapeurs pompiers avaient du mal à circonscrire le feu. Il a fallu l'utilisation de charrette pour récupérer les corps sans vie calcinés qui ont été acheminés dans une structure de santé

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier, jeudi 22 décembre 2016 à la décharge de Mbeubeuss, faisant deux (2) morts. Le feu s'est déclaré dans la décharge aux environs de 11heures. Le vent aidant et la forte présence de méthane (gaz produit par les ordures) et produits inflammables ont accentué le foyer dans la zone dénommé Yemen.

