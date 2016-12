Nigeria - Tous contre la corruption

Selon le gouvernement, cette mesure va accroître la transparence dans la gestion des fonds publics et elle va permettre de récupérer des ressources qui vont servir au financement d'infrastructures dans le pays. Les lanceurs d'alerte seront protégés par la loi, a tenu à rappeler Kemi Adeosun. «Si vous donnez l'alerte avec civisme et bonne foi, vous serez protégé. Si vous avez été victime de harcèlement, d'intimidations ou de représailles pour avoir partagé des informations, tout dommage subi donnera lieu à réparation », a-t-elle affirmé.

La lutte contre la récession économique qui touche le Nigeria concerne tous les citoyens. Et tous les moyens sont bons pour remporter cette bataille. Aussi, les autorités nigérianes promettent-elles de récompenser financièrement et de protéger les citoyens qui dénonceraient des détournements de fonds publics, dans le cadre de la croisade lancée contre la corruption endémique dans ce pays. « S'il y a un retour volontaire des fonds ou des avoirs publics volés ou cachés grâce aux informations fournies, le lanceur d'alerte peut avoir droit de 2,5 à 5% du montant total recouvré », a déclaré à la presse mercredi dernier, la ministre des Finances, Kemi Adeosun.

