Cameroun: Michel Sapin est à Yaoundé

Le ministre français de l'Economie et des Finances prendra part au sommet extraordinaire des chefs d'Etat d'Afrique centrale ce jour.

17 h 45 mn hier soir à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Entre les arrivées des chefs d'Etat de Guinée équatoriale et du Congo, se pose un Falcon blanc du gouvernement français. Le ministre camerounais des Finances, Alamine Ousmane Mey, se dirige vers l'appareil d'où descend quelques minutes plus tard, Michel Sapin. Celui qui cumule désormais les portefeuilles de l'Economie et des Finances au sein du gouvernement dirigé depuis le 6 décembre dernier par Bernard Cazeneuve, descend de l'appareil.

Il est donc accueilli par Alamine Ousmane Mey. Les deux personnalités se dirigent dans l'un des salons d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen où ils auront un bref échange. Puis, ils quitteront les lieux quelques minutes plus tard. Comme de nombreuses personnalités étrangères, le ministre français de l'Economie et des Finances est invité à prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'Etat de l'Afrique centrale qui s'ouvre ce matin au palais de l'Unité. La dernière visite de Michel Sapin au Cameroun remonte au mois d'avril dernier. Il était alors ministre des Finances et des Comptes publics quand il avait été reçu à cette occasion par le président Paul Biya.