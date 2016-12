Cameroun: Zone Cemac - Le Franc CFA sera-t-il dévalué ?

Croissance en berne, crise monétaire sous-jacente. Le sommet de la Cemac annoncé pour cette fin de semaine à Yaoundé devrait poser le problème du maintien de la parité du franc Cfa.

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (Beac) a tenu sa quatrième réunion ordinaire le mardi 20 décembre à Yaoundé sous la présidence de Lucas Abaga Nchama, le gouverneur de la BEAC et président statutaire du CPM. Le comité a indiqué que la croissance de la Communauté économique des Etats de la (Cemac) va se situer à 1,0% en 2016, un taux en baisse comparé au 1,7% annoncé en octobre et au 1,8% prévu en juillet 2016.

« Au niveau sous-régional, le CPM a noté une décélération de la croissance, plus prononcée qu'initialement prévu, en liaison avec les effets dépressifs de la morosité du secteur pétrolier sur la demande intérieure et sur le secteur non pétrolier », a expliqué Lucas Abaga Nchama. Le CPM a par ailleurs relevé une reprise des pressions inflationnistes, avec un taux d'inflation se situant au niveau de la norme communautaire de 3,0%, la persistance du déficit budgétaire à 7,9%, un repli du déficit extérieur courant et une situation monétaire qui se solderait par un taux de couverture extérieure de la monnaie d'environ 50%.

La Beac indexé

Ce dernier CPM de l'année qui est aussi l'ultime pour le gouverneur sortant Abaga Nchama intervient juste avant un sommet de crise de la zone Cemac annoncé pour cette fin de semaine à Yaoundé. Les leaders de la sous-région auront à examiner la situation économique et financière préoccupante de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. On évoque un risque de dévaluation du FCfa qui pourrait une fois encore avoir des répercussions graves sur les économies locales après celle intervenue en 1994.

«La situation appelle immédiatement des mesures énergiques, si l'on veut éviter une dévaluation du franc Cfa en 2017», indique une source au sein de la Commission de la Cemac. La Banque des Etats de l'Afrique centrale (Beac) est accusée par certains experts de n'avoir pas mis en place une politique rationnelle de gestion des devises issues de la vente des hydrocarbures, du temps où le prix du baril était à son meilleur niveau.

De fait, l'incapacité à rapatrier au fur et à mesure les recettes générées des ventes pétrolières a maintenu une illusion de bonne santé financière au niveau du compte d'opération des pays de la Cemac au trésor français; et la priorisation des avances de trésorerie concédées par la Beac aux Etats membres a vite montré ses limites dès la chute des prix du baril de pétrole.

Ce qui a favorisé un effritement rapide des réserves de change du franc Cfa au trésor français. A ce jour, ces réserves ne couvriraient plus trois mois d'importations des pays Cemac.

«Les chefs d'Etat, au cours de leur sommet extraordinaire de Yaoundé, doivent choisir entre le retour de leurs pays respectifs au FMI ou l'implémentation d'une stratégie endogène dans le cadre du Programme des réformes économiques, monétaires et financières en zone Cémac (PREF-Cémac)», indique notre source à la Cemac.