Cameroun/Gabon: CAN 2017 - Les explications hallucinantes des joueurs camerounais pour se dispenser de la CAN

Premier de sa poule lors des éliminatoires terminant invaincu devant la Gambie, l'Afrique du Sud et la Mauritanie, le Cameroun se présente avec quelques ambitions lors cette 31e édition de la CAN (du 14 janvier au 5 février, Ndlr). Les Lions Indomptables ne sont pas tombés dans un groupe évident avec le pays hôte et l'un des favoris à la victoire finale, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le Burkina Faso et la modeste Guinée-Bissau qui jouera sa première coupe d'Afrique. L'idée sera tout de même de faire mieux que lors de l'édition précédente avec une dernière place de sa poule.

Le football camerounais traverse une grave crise en ce moment. Après la piteuse élimination lors de la Coupe du Monde 2014 avec une sortie de piste dès le premier tour et des tensions qui ont amené à des querelles à même le terrain entre les joueurs, la CAN 2017 ne se présente pas sous les meilleurs auspices. La fédération a dévoilé hier une liste de 7 joueurs, parmi les 35 pré-sélectionnés, qui ont décliné la sélection pour diverses raisons. Certaines sont même carrément loufoques.

Le Cameroun ne se présente pas à la CAN dans les meilleures conditions. Sept de ses joueurs pré-sélectionnés ont décliné leur convocation pour diverses raisons personnelles. Une démarche qui n'a pas plu à la fédération qui a divulgué leurs prétextes et qui envisage de les sanctionner.

