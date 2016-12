Cameroun: Remous sociaux de Bamenda - La Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL) condamne la violence d'Etat

Le Cameroun ne se présente pas à la CAN dans les meilleures conditions. Sept de ses joueurs… Plus »

Le président de la Cndhl a cependant regretté l'indifférence du parlement par rapport à la révision de la loi organique « malgré divers rappels envoyés à la présidence de la République ». Et de vider son amertume : « Pour ce qui est de la ré-accréditation de la Commission, le dossier est à son troisième renvoi et la prochaine échéance est prévue du 13 au 17 mars 2017, lors de la tenue de la session du sous-comité de ré-accréditation. Etant donné que la modification de la loi était le principal motif du renvoi, je suis sceptique quant à une issue positive du processus de ré-accréditation ».

Pour ce qui est du budget 2017, celui-ci, avons-nous appris, connait un renchérissement de 159 millions FCFA, et culmine à présent à 1 milliard 415 millions, facilitera la construction de l'immeuble central de la Cndhl. A propos du patrimoine immobilier, Chemuta Divine Banda a affirmé que le bâtiment de l'antenne régionale de l'Extrême-Nord, est à sa phase de finition. Et de se féliciter de l'acquisition d'ordinateurs, de climatiseurs et autres matériels de bureau, ainsi que de 07 véhicules, même s'il en attend davantage pour une plus efficiente présence sur le terrain des investigations.

