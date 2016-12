Cameroun: Lutte contre Boko haram - C'est la débandade à Sambisa

Le Cameroun ne se présente pas à la CAN dans les meilleures conditions. Sept de ses joueurs… Plus »

L'on soupçonne qu'ils veulent rejoindre les camps des réfugiés et de déplacés, disséminés dans la Région de l Extrême Nord. Par ailleurs, les hommes de l'opération Thunder 1 de la reconquête de la ville de Gwoza équipés de matériel de vue nocturne entre autres armes sophistiqués imposent aux insurgés nigérians un harcèlement de tout instant et « devraient très vite changer la donne ».

D'autres combattants de la secte se sont cachés sur les hauteurs du mont Djaoude. Plus inquiétant, de nombreux djihadistes ont déserté les villages: Ndabba, Bla Maroua, Oudla, Djimini et Gouderi au Nigeria. Ils seraient passés par les villages camerounais, Djibrilli, Gouzdavreket ou Kamdjidji et se seraient déjà dispersés dans le département du Mayo Tsanaga.

Des dizaines de moudjahidins en difficulté se sont réfugiés dans les broussailles entre Djangrori, Kaligouri et Gourouseye, des localités situées non loin de Bama dans l'état du Borno Est.

C'est à qui mieux mieux dans les rangs de Boko haram à Sambisa. Harcelés par le feu des militaires nigérians et camerounais, de nombreux combattants de la secte fuient les combats. « Ils sont souvent sans armes et se cachent dans la brousse », affirme notre source.

