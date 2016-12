Cameroun: Violations de Bamenda et de Buea - Les barreaux francophones condamnent

Le Cameroun ne se présente pas à la CAN dans les meilleures conditions. Sept de ses joueurs… Plus »

Les barreaux francophone encouragent les autorités du Cameroun à persévérer cette voie du dialogue qui pour eux est l'unique solution pour recouvrer la paix nécessaire à la concorde et au développement. La Cib rassemble 87 barreaux et associations de barreaux francophones.

Les barreaux francophones regrettent « la rétention inacceptable et incompréhensible de robes et toques d'avocats par les autorités administratives ; exigent leur restitution, tout en rappelant que les avocats constituent le seul contre-pouvoir naturel légitime dans un Etat de droit démocratique ».

Au cours des travaux de son 31ème congrès, l'instance faitière des barreaux ayant en partage la francophonie a été informée par le barreau du Cameroun des violences exercées sur des populations et plus particulièrement sur des avocats et des étudiants dans les villes de Buea et Bamenda. Suite à l'exposé du barreau local, par ailleurs barreau hôte, la Cib a tenu à attirer l'attention du gouvernement camerounais sur certaines dérives à travers des recommandations contenues dans la résolution 9 qui a sanctionné les travaux .

Copyright © 2016 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.