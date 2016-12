Angola: L'UNICEF se réjouit de disposer des données sur le bien-être des enfants

Selon lui, le FNUAP se sent privilégier de continuer à soutenir les efforts de l'Institut National de la statistique, non seulement dans la production mais aussi dans l'adoption de mesures de gestion intégrée de l'information statistique.

A son tour, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Hirondina Cucubica, a déclaré que son institution se réjouissait d'être partenaire de l'Institut National de la Statistique (INE) et ont appuyé la réalisation du recensement pour être la source indispensable d'informations pour la formulation des politiques et des interventions qui contribuent au développement du pays.

José Amaro Tati a exprimé son soutien pour que les informations de cette enquête parviennent au groupe d'Inter agences des Nations Unies pour la mortalité infantile qui devra incorporer les estimatives de la nouvelle enquête et garantir que l'on établisse la base de comparaison avec d'autres pays et les Co-indicateurs internationaux.

Selon son représentant en Angola, Abubar Sultan, qui intervenait à la présentation du premier rapport des indicateurs de base de l'enquête des indicateurs multiples et de santé 2015/2016 dénommé (IIMS 2015-2016) et la projection de la population 2014/250, cette étape aidera à combler certaines lacunes dans les données récentes de plusieurs indicateurs de la santé et de la nutrition en Angola.

Luanda — L'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) se réjouit de disposer de nouvelles informations sur le bien-être des enfants et des femmes en Angola, à travers le premier rapport des indicateurs de base de l'enquête des indicateurs et de Santé 2015 / 2016 dénommé (IIMS 2015-2016), présenté jeudi, à Luanda.

