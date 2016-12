Congo-Kinshasa: La FECCO appelle les paysans à l'unité pour l'émergence de l'agriculture

La Fédération des coopératives agricoles au Congo (FECCO), une plateforme de plus de 17 structures paysannes en République démocratique du Congo (RDC) vient d'inviter tous les paysans du pays à l'unité, quelles que soient leurs filières d'activités, pour l'émergence de l'agriculture, considérée comme priorité des priorités depuis plusieurs années.

La FECCO, par la voix de son président national, Mpati Fils, s'est ainsi exprimé le week-end dernier dans le bureau national de la plateforme à Kinkole, à l'est de la ville-province de Kinshasa.

Sa déclaration vient d'être diffusée sur les antennes de la Radio Tomisa, radio communautaire du diocèse de Kikwit lors du journal parlé du lundi, 19 décembre 2016 à 19 heures.

«L'unité fait la force. Lorsqu'on est uni, les actions du développement se déroulent sans vergogne. La division ne construit pas. La RDC à des hectares et des hectares des terres arables de nature à pratiquer une très bonne agriculture et à la faire émerger pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le développement doit d'abord partir de la tête, de l'esprit», a-t-il affirmé, en prônant la sérénité et l'indépendance d'esprit.

Selon lui, des combats intestins que mènent certains compatriotes à l'endroit des acteurs du développement doivent être relégués au dernier plan, ou être bannis à jamais.

«Voyons plus loin. Que des méandres politiques ne nous éclaboussent pas. La situation politique va s'améliorer certainement. Il faut être optimiste. Pas de panique, ni crainte. N'oublions pas que c'est grâce à l'agriculture que plusieurs familles paysannes scolarisent leurs enfants, assurent l'alimentation familiale etc.», a-t-il ajouté.

Créée depuis 1999 à Kinshasa, la FECCO a six objectifs majeurs : - la production, la collecte et la revente des produits agropastoraux ; - l'amélioration des cultures et les conditions agraires ; - Faire le stockage des produits, la négociation d'une vente en gros ainsi que toute autre activité utile à la réalisation de ses objectifs ; - Poursuivre la satisfaction des aspirations économiques, sociales et culturelles de ses membres ; - la société coopération pourra effectuer toute autre opération qui sert à la réalisation de son objet social.