Congo-Kinshasa: La dépouille de Mwando Nsimba sera exposée au Palais du peuple

A la suite du décès de Charles Mwando Nsimba, président du G7, des réactions fusent de partout. Nombreux sont ceux qui ont rendu Hommage à cet illustre personnage, dont sa mémoire restera gravée dans l'histoire de la RD. Congo. La mort de Charles Mwando Nsimba est une perte énorme, non seulement pour le G7 et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, mais pour toute la République Démocratique du Congo. Car, il a longtemps servi le pays au sein de la territoriale comme gouverneur de l'ex-Grand Kivu, ministre de l'Intérieur, plusieurs fois ministres et Vice-premier ministre dans différents gouvernements. Dans son cursus politique, il a laissé non seulement des traces indélébiles dans la vie sociale, mais également de son passage sur cette terre des hommes.

Obsèques de l'Honorable Mwando ont été organisées depuis le jeudi, 15 décembre 2016, en sa résidence, sise avenue Yandonge n°14, au Quartier Binza-Pigeon. Le Président du regroupement de l'opposition G7 et du parti Union Nationale des Démocrates Fédéralistes (Unadef), Charles Mwando Nsimba est décédé le lundi, 12 décembre, à Bruxelles (Belgique), de suite d'une longue maladie. Avant le rapatriement du Corps à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, le mercredi, 21 décembre 2016, une messe de suffrage a été dite à 13 heures, heure locale, à la Paroisse Saint Jean et Etienne de Bruxelles. Cette messe a été retransmise en direct en sa résidence.

