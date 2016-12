Congo-Kinshasa: Devant l'Assemblée Nationale. Investiture - Samy Badibanga fixe ses objectifs !

Samy Badibanga promet de diversifier l'économie du pays, jusque-là très dépendante de la rente minière. Le nouveau Premier ministre s'est engagé à concrétiser la gratuité de l'école. Un clin d'œil aux femmes qui n'auront plus à payer des frais lors des accouchements. Samy Badibanga n'a pas oublié les enfants de moins de cinq ans qui accéderont gratuitement aux soins de santé. Pour y parvenir, le Premier Ministre promet de mobiliser d'importantes ressources financières internes et externes. Au plan sécuritaire, Samy Badibanga assure qu'il travaillera pour réduire les groupes armés dans la partie orientale du pays. La lutte contre la corruption sera au centre de ses préoccupations. S'il décide de mettre fin aux arrestations arbitraires, Samy Badibanga n'entend pas consacrer l'impunité dont il décrète, d'ailleurs, la fin imminente.

