Congo-Kinshasa: Mutualité des Jeunes Sages - Carrel Mbenza inculque aux jeunes la culture de la paix !

Le 23 décembre 2016, se tiendra dans la grande salle de réunion de Christ-Roi, dans la commune de Kasa-Vubu, une rencontre des jeunes sur leur implication dans le processus de la consolidation de la paix.

Ce, à l'initiative de la Mutualité des Jeunes Sages, en sigle MJS. Cette réunion est organisée dans le cadre des enjeux de l'heure afin de sensibiliser les acteurs clef de cette Mutualité à promouvoir la participation des jeunes dans la culture de la consolidation de la Paix à Kinshasa, en général, et à Kasa-Vubu, en particulier. Les divers instruments nationaux de référence et le rôle des jeunes dans la société constitueront les bases des échanges lors de cette rencontre.

L'ouverture de ce "séminaire" se tiendra le 23 décembre 2016 à partir de 9 heures. Selon Mbenza Carrel, Président de cette Mutualité des jeunes, cet événement est inscrit dans le programme de la MJS qui consiste à rappeler aux jeunes leur implication dans le processus de la culture et de la consolidation de la paix afin de donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer et de partager leurs points de vue sur les contributions de leur comportement dans la promotion du rôle des jeunes à la paix et le développement de leur milieu aussi de leurs initiatives innovantes en matière technologique, sociale, politique et culturelle pour promouvoir le rôle des jeunes dans ces domaines.

Un jeune, définit-il, est comme toute personne âgée entre 14 et 30 ans. Plus de la moitié de la population congolaise se trouve dans cette tranche d'âge. "La plupart font face à de nombreux problèmes relatifs à l'accès limité à l'éducation, le manque de données relatives aux jeunes et l'exclusion des jeunes du processus de prise de décision, que ce soit sur leur propre avenir ou pour l'avenir du pays", a-t-il fait savoir.

Il a, en outre, affirmé que la faible participation des jeunes au processus décisionnel porte également préjudice à la reconnaissance de la place des jeunes au sein de la société. Se considérant comme des acteurs de paix et de développement à part entière, les jeunes de cette Mutualité pourront s'appuyer sur leur force et connaissance active de la situation du pays pour assurer un climat propice à l'amélioration des conditions de vie de leur environnement.

Les jeunes comme acteurs de prévention contre les actes de vandalisme.

Avec pour objectifs, d'amener les jeunes à une participation effective à la prévention des actes de vandalisme et la lutte contre

l'extrémisme violent au sein de leur commune, les jeunes de Kasa-Vubu regroupés au sein de MJS compte mettre en application les leçons apprises dans leur vie personnelle, dans leur entourage et également dans la Mutualité au sein de laquelle ils militent.

Sur la question relative à la mission de leur organisation, Isaac

Kayembe répond : « Notre Association est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la culture de la paix, défense des droits des jeunes et à la consolidation de la paix. Aussi, nous informons, formons et divulguons aux jeunes la nécessité de connaître leur droit». Selon lui, l'objectif de cette rencontre est de former et d'échanger avec les jeunes pour les amener à réaliser qu'ils peuvent construire une communauté modèle où il y a plus à gagner dans l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et le volontariat que dans la course vers la facilité, les pillages et de répondre aux appels à la méfiance.

Pour Héritier Tubila, secrétaire de MJS : «La commune de Kasa-Vubu se vide malheureusement de ses forces vives, de ses talents, et de ses cerveaux. L'ascenseur social est en panne et les jeunes n'imaginent plus gagner convenablement leur vie. Les jeunes dont les rêves sont à l'étroit dans leurs pays, veulent impérativement aller les réaliser ailleurs. Il suffit de regarder autour de soi pour prendre la mesure du changement. Les jeunes éprouvent de la difficulté à créer leur propre sens de l'identité et de la dignité, parce que sans le soutien, ils manquent d'espaces pour créer l'estime de soi et ne peuvent pas développer une confiance en eux-mêmes », a-t-il expliqué.