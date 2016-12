Congo-Kinshasa: La RTNC pleure Suzanne Lumana !

A en croire les informations en notre possession, la RTNC pourra organiser les obsèques de Suzanne Lumana après celles de Kolonji Ngoyi Kumbi Kumbi, qui est le concepteur de l'Emission Chronique Musicale, Invité du Dimanche et aujourd'hui Karibu Variété dont le corps sort ce vendredi et sera exposé à l'esplanade de la RTNC.

Il s'agit de la très célèbre Suzanne Lumana qui est décédée il y a quelques jours de suite d'une maladie. Cette grande dame, professionnelle, a eu à couvrir plusieurs activités à Kinshasa et ailleurs. C'est une grande perte non seulement pour la Radio Télévision Nationale Congolaise, mais aussi pour toute la corporation de la presse qui ne pourra plus compter sur cette grande intelligence féminine. Plusieurs personnalités politiques regrettent cette perte. C'est le cas de Francine Muyumba, Présidente de l'Union Panafricaine de la Jeunesse qui a eu des mots justes pour rendre hommage à Suzanne Lumana. Sur sa page Facebook, la Présidente de l'UPJ a publié une photo prise avec cette dame journaliste tout en glissant quelques mots de regret comme pour dire que c'est le chemin de tout le monde et personne ne pourra s'en échappé.

