Sénégal: Queen Biz annonce "un retour aux sources" via un album international

Dakar — L'artiste Queen Biz qui vient de présenter à la presse la seconde production de sa discographie annonce travailler sur un album international devant consacrer son retour aux sources dans un style folk acoustique teinté de sonorités mandingues.

"Il s'agira d'un retour aux sources. Cet album sera fait dans un style folk acoustique et musique mandingue", a déclaré l'artiste sans préciser la date de sortie de cet album international.

"C'est un album que je vais faire à Paris. Cela va forcément me prendre beaucoup de temps et je serai plus fréquente à Paris pour le travail. J'ai déjà entamé le boulot et je pense que les résultats seront prometteurs", a-t-elle dit dans des propos rapportés par l'édition de vendredi du Témoin quotidien.

"On me dit souvent que je chante mieux en mandingue qu'en wolof. C'est ma langue maternelle et je la maîtrise bien", a relevé Queen Biz dont la mère est d'ethnie mandingue, une communauté minoritaire au Sénégal mais qui fait partie d'un des grands ensembles culturels ouest-africains.

"Je vais donc retourner aux sources et chanter avec cette langue (le mandingue) qui est déjà bien connue au niveau musical. Je compte revisiter le répertoire de mes ancêtres", a dit l'artiste, une des jeunes représentantes du paysage musical.

Queen Biz, de son vrai nom Coumba Diallo, a présenté mercredi son deuxième opus intitulé "Eksina", une production sur laquelle elle dit travailler depuis 2012.

Cette nouvelle production, riche de 10 titres, évoque des sujets tels que la famille et l'amitié dans un style pur mbalax, dans lequel l'artiste montre une autre facette de son talent qu'elle mettait jusque-là au service du hip-hop, du RnB et du folk acoustique.