Sénégal: Présidence de la Commission de l'UA Abdoulaye Bathily, panafricaniste et homme de dialogue

Dans quelques semaines, il sera procédé au remplacement de Madame Nkosazana Diami-Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine.

Bien qu'il soit sans aucun doute que le dernier mot pour le choix de l'un des cinq compétiteurs en lice reviendra exclusivement aux Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, il n'est pas superflu que les citoyens de tous ordres, soucieux du devenir de notre continent dans le concert des nations, manifestent l'intérêt qu'ils portent sur le choix de l'un d'eux qui aura en charge de trouver les solutions aux problèmes africains dans leurs diversités.

Nous constatons que le professeur Abdoulaye Bathily, maintenant aux starting-blocks pour la course à la présidence de la Commission de l'Union africaine, fait l'objet de commentaires très favorables. Même s'il est vrai que cela ne surprend pas ceux qui ont pu suivre le cheminement du jeune Bathily Abdoulaye, de visu ou par ouï-dire, dès l'Ecole des Enfants de Troupes de Saint-Louis, chargée de mettre les pieds d'adolescents sur les étriers pour leur préparation à de futures carrières militaires jusqu'à maintenant qu'il n'a jamais baissé les bras, toutes les fois qu'il y a eu quelque chose à faire ou à dire pour le progrès et la considération de l'Afrique.

On se souvient qu'il ne s'était pas jeté dans la course dès l'annonce de l'abstention de Madame Dlamini-Zuma de demander le renouvellement de son mandat en cours. Ce n'était pas parce qu'il se serait sous-estimé par rapport aux charges de la mission, tant s'en faut, mais parce qu'il n'est pas homme à se précipiter tête baissée vers quoi que ce soit, même objet de convoitise de la part d'autres.

Par-delà ce qui peut attirer certains pour occuper le prestigieux fauteuil de la commission de l'union africaine, le Professeur Bathily le considère comme un sacerdoce, entrevoyant les chantiers qu'il y trouverait, et qui n'attendent pas.

Si la date statutaire de clôture des dépôts de candidature a été reportée, le motif serait une nécessité de ne pas se contenter des candidatures disponibles, faute de mieux, mais de permettre à ceux qui le désireraient de se présenter ou de susciter le dépôt d'autres dossiers de candidature. Quelque part des chefs d'Etats ou de gouvernements, qui mesurent particulièrement l'immensité et la complexité de la tâche qui est celle du ménager de ladite Commission, ont dû passer par là.

C'était dans ce contexte que le professeur Bathily, tenant compte de certains avis pertinents qui le poussaient avec insistance à plonger, mit fin à ses hésitations.

Assurément, ne pouvaient pas mieux faire, ceux, parmi les intellectuels, hommes politiques, hommes d'Etats qui avaient pensé à lui, sans bien entendu rester les bras croisés.

Fort de l'appui du président Macky Sall, de son ministre des affaires étrangères et d'autres personnalités dans l'ombre au Sénégal et ailleurs, le candidat Bathily sait pouvoir compter sur un nombre fort appréciable de chefs d'Etat et de Gouvernements africains, pour espérer avoir la satisfaction d'une ambition africaine, qui l'a finalement rattrapé.

Le candidat Bathily, qui reconnait les mérites de ses concurrents, ne manque pas d'atouts lui- même, bien au contraire, qui renforcent sa conviction d'être en droit de pouvoir mériter la manifestation effective de la confiance qu'il attend des décideurs au sommet, le moment venu.

Dans cette perspective, le temps est déjà là, pour tout prétendant au management de la prestigieuse Commission de l'Union africaine de se tenir prêt pour montrer ses capacités managériales, s'il venait à être élu. Pour tout dire, veiller à l'image et à la considération de la Commission de l'Union africaine dans le concert des organisations internationales.

Les chantiers battus pour y parvenir, le Professeur Bathily n'a pas l'habitude de s'y engouffrer douillettement.

Ce qu'on a noté chez lui comme méthodologie dans les nombreux combats qu'il a eu à mener, dans divers domaines et à plusieurs époques, surtout lorsqu'il prêtait ses bons offices pour réconcilier des frères africains, leaders politiques, entre lesquels le torchon brûlait, est qu'il a toujours privilégié le dialogue, dans la recherche de solutions aux problèmes posés, chaque cas de figure pouvant avoir ses spécificités propres, ce qui en a rajouté à son expérience, qui lui a valu plus d'une fois la confiance du Secrétaire Général des Nations Unies.

A l'Ecole d'Enfants de Troupes déjà, l'esprit indomptable du jeune Bathily Abdoulaye se faisait remarquer à l'occasion d'évènements d'apparence anodins, qui ne le laissaient cependant pas indifférent, dès son jeune âge.

Pour avoir été une fois soupçonné d'être l'instigateur du premier mouvement d'humeur qui y eut lieu, ayant eu pour cause des repas qu'il avait osé comparer à une alimentation digne pour du bétail, il avait été définitivement exclu, parce que jugé par la direction de l'école comme étant un esprit non conforme à l'idéal militaire. Très probablement la conception de l'idéal militaire, concernant ce domaine précis ne devait pas être la même pour ce jeune homme, qui n'avait fait que dire à haute voix ce que ses camarades murmuraient sous cap, en se gavant des repas objets de ses critiques acerbes.

Mais, comme dit un dicton sénégalais, « il ne suffit pas qu'on veuille briser l'avenir de quelqu'un pour que l'avenir de ce dernier s'assombrisse à jamais, si Dieu ne laisse pas faire».

L'exclusion brutale du jeune Bathily et la suite de sa carrière en est une illustration. Au lieu que la mesure arbitraire qui s'était abattu sur lui le décourageât à jamais, elle lui permit de se convaincre que la vie est un combat. En se débrouillant tout seul, il réussit à pousser ses études secondaires et parvint à décrocher le baccalauréat, en tant que candidat libre.

Les portes de l'université de Dakar lui étant ainsi ouvertes, il s'inscrivit au département d'histoire. Mais malheureusement il n'en était pas encore au bout de ses peines.

Eclata la grève générale de Mai 68 ; il y participa très activement, aux côtés d'autres camarades étudiants, ressortissants de divers pays, avec des revendications jugées précoces, par rapport à leur âge qu'ils avaient. Ces revendications, bien que justes, parce que tendant à faire admettre, ne serait-ce que des retouches qui se justifiaient pourtant, dans les programmes d'enseignement, en vue de leur adaptation aux besoins de l'Afrique nouvellement indépendante, étaient inadmissibles pour le régime, qui ne tolérait aucune contestation, mais qui était prompt à distribuer des avantages, dont des bourses d'études, même à des étudiants dont le seul mérite était se faisaient remarquer par leurs vifs applaudissements à se rompre les phalanges, aux longs discours des politiciens du régime.

Encore à la porte ! Avec tant d'autres camarades sénégalais, et ressortissants d'autres pays africains. Les étudiants étrangers furent renvoyés chez eux. Quant à Abdoulaye Bathily et quelques uns de ses camarades étudiants sénégalais repérés comme leaders « soixante huitards », on les avait enrôlés dans l'armée et expédiés vers certains points frontaliers particulièrement chaux, où des guerres de libération nationale entre le Portugal et les combattants de sa colonie, l'autre Guinée, faisaient rage. Quel sadisme ! Le but visé, masqué, mais cousu de fil blanc, était que ça n'aurait pas déplu au régime de l'époque, si ces étudiants « récalcitrants » étaient tous tombés sous les balles des soldats portugais, une bonne fois.

Aucune brimade n'était de trop pour tenter de ramollir Abdoulaye Bathily et ses camarades de l'Ued (union des étudiants de Dakar).

Heureusement, un des anciens professeurs d'histoire de ce dernier, un assistant technique, estomaqué d'apprendre que l'esprit brillant qu'il avait repéré lorsqu'il enseignait à l'Université de Dakar était en passe de se résigner à mettre fin à ses ambitions estudiantines, l'avait introduit à l'université de Birmingham, au département d'histoire, où il reprit ses études, en participant en même temps, comme assistant, à l'enseignement de l'histoire aux étudiants britanniques.

Rentré au Sénégal avec le diplôme P.h.d., après que beaucoup d'eau avait déjà coulé sous les ponts, il prit fonctions au département d'histoire où, tout en dispensant des cours, il parachevait ses travaux de recherches couronnés par une thèse d'Etat et son accession au rang de professeur titulaire de chaire.

Pour la petite histoire, j'assistais une fois à une soutenance de thèse d'Etat où il était membre du jury. De la gêne se lisait à son visage, par ses anciens promotionnaires, étudiants comme lui de celui qui était devenu son collègue, candidat à ladite soutenance de thèse. Rien d'anormal dans tout cela. Mais un détail peut être rappelé à ce propos : le candidat dont il faisait partie du jury lui fit un jour, en tant que son enseignant, en plein cours, quelques années auparavant, lui disant qu'il fallait choisir entre les études et le syndicalisme, ces deux activités ne pouvant, selon lui, être menées de pair.

Beaucoup parmi les « soixante huitards », notamment Abdoulaye Bathily ont démontré le contraire. Leur devise de l'époque était : pour servir l'Afrique, il faut être politiquement conscient et techniquement compétant.

Tout ceci pour permettre, aux chefs d'Etats et de gouvernements auxquels reviendra la lourde responsabilité de doter l'Union africaine d'un président de sa Commission choisi en toute connaissance de cause.

C'est dans cet esprit que je ne peux m'empêcher de faire ce modeste témoignage sur l'éminent professeur Abdoulaye Bathily, un des candidats au poste de président de la Commission de l'Union africaine.

*Le titre est de la rédaction