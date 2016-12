Maroc: SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Annasr à Marrakech

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Annasr à Marrakech.

Au début de son prêche, l'imam a rappelé les fondements, principes et préceptes de l'Islam, notant que le droit chemin est la voie claire et indiquée qui garantit le bien et immunise contre le mal, et constitue de ce fait la quintessence même de la révélation des Messagers de Dieu et des vérités qu'ils ont transmises.

Les gens ont reçu l'ordre de suivre la voie du salut, d'accomplir les bonnes actions, apparentes et latentes, d'adopter le droit chemin afin de mener une vie heureuse et joyeuse, dans ce bas monde, et qui sera rétribuée dans l'Au-delà, a-t-il expliqué, ajoutant que la rectitude est la clé de voute des meilleures rétributions, dès lors qu'elle procure bonheur et bienfaits aux sociétés et bénédiction et haute stature aux individus.

La rectitude est de faire ce que le Tout-Puissant a ordonné et de s'éloigner de ce qu'Il a défendu, de respecter les engagements et les promesses, car l'Islam consiste à croire en un Dieu Unique et de suivre le droit chemin avec rectitude sans exagération ni négligence aucune, en adoptant le chemin du juste milieu et de la modération dans tout acte conformément à la parole divine: "Craignez Allah autant que vous pouvez", a relevé le prédicateur.

Il a signalé que la meilleure des bénédictions est l'attachement à la droiture et à la rectitude, précisant que le dernier Messager de Dieu, le prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur Lui, a été envoyé avec la mission de prêcher la bonne parole, conformément au verset coranique: "Et en vérité tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah à Qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre".

Lors de ses prières, le croyant implore son Créateur de le guider vers le droit chemin, à travers la lecture de la Sourat de la Fatiha au moins dix-sept fois, afin que le fidèle s'imprègne des principes divins devant guider ses actes, paroles et actions, a-t-il souligné.

Autant l'Homme s'attache, dans ce bas monde, à cette voie tracée, autant son passage sera droit dans l'Au-delà, le jour du jugement dernier, a-t-il dit, soutenant que ce sont bel et bien les actions accomplies ici-bas qui déterminent la rétribution dans l'Au-delà.

L'attachement au droit chemin représente une victoire des bonnes actions sur les caprices, les désirs et les convoitises, a-t-il relevé, soulignant que le Tout-Puissant a accordé une importance telle aux vertus de l'intégrité et de l'honneur qu'Il a ordonné à Son Messager : "Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi".

Parmi les vertus propres aux serviteurs proches d'Allah, le prédicateur a cité la crainte intense du Tout-Puissant, précisant que autant est grande la proximité avec le Créateur, autant Sa crainte est importante.

A la fin de son prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant de préserver et d'assister Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la nation et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

L'imam a également élevé les prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis.