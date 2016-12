Maroc: SM le Roi inaugure à Marrakech deux projets socio-sportifs réalisés dans le cadre de l'INDH

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, vendredi, à l'inauguration de la première tranche du parc sportif «Agdal» et de la piscine du quartier «M'hamid», deux projets réalisés dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces projets, qui viennent conforter le programme phare «Marrakech, Cité du renouveau permanent», lancé par le Souverain le 06 janvier 2014, illustrent la vision éclairée de SM le Roi faisant du sport un élément fondamental pour le développement des capacités et aptitudes personnelles des jeunes, un meilleur rempart contre la déviance et un facteur de sociabilité.

A forte valeur ajoutée sociale, ces projets INDH s'ajoutent aux multiples actions entreprises par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, au niveau de la région de Marrakech-Safi, destinées à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, au renforcement des services et infrastructures de base et au développement intégré, équilibré et inclusif de la Cité ocre.

Ainsi, le Parc sportif «Agdal», qui mobilise des investissements de l'ordre de 27,2 millions de dirhams, offre à la ville un espace de sport et de loisirs en bordure des jardins de l'Agdal et de sa muraille. La première phase de ce projet, déjà achevée, comporte plusieurs équipements sportifs (terrain de football, aire de tir à l'arc, terrain omnisports, deux terrains de mini-foot, un parcours de santé..) et de loisirs (théâtre plein air).

La deuxième tranche de ce projet, qui sera fin prête en septembre 2017, abritera un terrain de pétanque, un skate-parc, un grand espace de jeu pour enfants, un terrain de football en gazon synthétique, et un parcours de santé.

Aménagé sur un terrain de 68.416 m2, ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'INDH, la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur et la Commune d'El Mechouar El Kasbah.

Second projet inauguré ce jour par le Souverain est celui de la piscine du quartier M'hamid. D'une superficie globale de 4.500 m2, cette piscine dispose d'un bassin olympique, de deux bassins pour enfants, une salle de soins, une cafeteria, des vestiaires, et un parking. Ce projet, qui a nécessité une enveloppe budgétaire globale de 11,7 millions de dirhams, devra permettre à une large frange de la population de pratiquer la natation dans les meilleures conditions d'encadrement et de sécurité.

Dans le cadre toujours du renforcement des infrastructures sportives de la ville de Marrakech, une autre piscine a ouvert ses portes au public l'été dernier. Il s'agit de la piscine d'Ennakhil (7,1 millions DH), dont les travaux de réalisation ont été lancés par SM le Roi le 09 janvier 2014, et qui comporte un bassin pour adultes et un autre pour enfants, des vestiaires et une cafeteria. A noter qu'une troisième piscine sera réalisée au quartier Azli pour un investissement de 13 millions de dirhams, portant ainsi à neuf le nombre de piscines dont dispose la Cité ocre.