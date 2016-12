Togo: Le pétrole peut être une malédiction

La coquille restante du CAR sera en congrès extraordinaire électif les 13 et 14 Janvier 2017. Ainsi en a… Plus »

Les chefs d'Etat ont décidé d'ouvrir et de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international pour mieux structurer les efforts d'ajustement de leurs Etats et les accompagner vers une sortie de crise, indique le communiqué final de la rencontre.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, et le ministre français de l'Economie et des Finances, Michel Sapin, ont été les invités-surprise du sommet extraordinaire des six présidents de la Communauté économiques et monétaire des Etats d'Afrique centrale (Cémac: Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée-Equatoriale, Tchad).

