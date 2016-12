Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MC Alger champion d'hiver, six ans après

"Cette consécration est certes symbolique, mais elle est très motivante sur le plan psychologique. Cela prouve tout simplement qu'on est sur la bonne voie.", a déclaré à la presse Nacer Bouiche, le manager général des Vert et Rouge à l'issue de la victoire à domicile de son équipe face à l'USM Bel Abbès (3-1), jeudi en ouverture de la 15e et dernière journée de la phase aller.

Alger — Le MC Alger a remporté le titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 1 algérienne de football, six ans après sa dernière distinction du genre, affichant ses ambitions de s'adjuger le trophée de champion d'Algérie que le club de la capitale n'a plus remporté depuis 2010.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.