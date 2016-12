Algérie: Massifier la pratique du football féminin, un objectif de la LFF

Cette discipline, lancée officiellement en 1997, avec un effectif de 744 licenciées, regroupe désormais plus de 3.000 licenciées, engagées dans un système de compétition, très étoffées, a-t-il soutenu, avant de passer en revue toutes les opérations d'organisation et de structuration qui ont permis non seulement de mobiliser davantage de filles dans la pratique du football mais aussi de glaner des titres à l'échelle continentale, à l'instar de la médaille de bronze décrochée en 2011 aux jeux Africain de Maputo (Mozambique).

Intervenant à l'occasion de l'ouverture d'une journée d'étude sur le football féminin en Algérie, en présence d'une délégation de la municipalité de Saint-Denis (France) et de son équipe féminine de football, le Racing club, M. Kacehi n'a pas manqué de souligner les efforts de la fédération, voire des autorités supérieures du pays pour rendre sa pratique "aussi large que possible".

