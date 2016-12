Algérie: Festival du film amazigh - Trois Oliviers d'Or pour "Le combat du coeur" et un autre pour "Ithrane n'elmiloud"

Les présidents des trois jurys qui ont attribué le prix l'Olivier d'Or ont formulé des recommandations, afin d'améliorer les films, dont la multiplication de ciné club dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la création d'une section internationale pour le genre documentaire pour un échange artistique et cinématographique entre réalisateurs et encourager la formation pour maîtriser le dialogue et le montage et assurer l'émergence d'un produit de qualité.

Cette cérémonie de clôture a été agrémentée par la présence de la dynamique Amel Zen qui a enflammé la scène et captivé l'assistance avec sa voix chaude et porteuse.

Ce film traite essentiellement du conflit des générations et des fléaux qui envahissent la société algérienne. Il évoque aussi le "poids" des traditions et des coutumes amazighs, subit par la jeune génération.

La meilleure interprétation féminine et masculine ont été décrochés respectivement par Fahima Djayette, dans le rôle de Sarah, et Salim Miloudi dans le rôle de Wassim dans le film "le combat du coeur".

Tizi — Le film "Le combat du coeur" du réalisateur Mohamed Rahal a obtenu jeudi une belle moisson à la 15ème édition du festival culturel annuel du film amazigh (FCNAFA) en raflant les prix du meilleur long métrage et des meilleurs interprétation féminine et masculine.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.