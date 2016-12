Algérie: Tennis / Masters 2016 (seniors) - 12 joueurs au rendez-vous vendredi à Sidi-Fredj

Les demi-finales chez les messieurs mettront aux prises le premier de la poule "A" et le 2e de la poule "B", ainsi que le premier de la poule "B" et 2e de la poule "A", alors que chez les dames, les deux premières de la poule unique animeront la finale qui aura lieu probablement samedi. Les messieurs par contre, devront attendre dimanche pour en découdre.

La poule "B" quant à elle regroupe Kerroum Mohamed Amine (GS Pétroliers), Yasri Hicham (RC Boumerdès), Oueddane Ahmed (AS Sûreté Nationale) et Habbouche Fazil (Hydra AC).

Chez les messieurs, la poule "A" est composée de Ghezzal Youcef et Akili Sid-Ali du GS Pétroliers, ainsi que de Mohamed Hassan (AS Sûreté Nationale) et Aïssa Khelifa Amine (Haï Salem / Oran).

Il s'agit d'Amira Benaïssa et Amina Hassan de l'AS Sûreté Nationale (ASSN), ainsi que Boukezzi Fatima (GS Pétroliers) et Benhalima Sofia (Hydra AC).

