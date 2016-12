Algérie: Gaïd Salah supervise un exercice de tir de missile antisurface à Oran (MDN)

Alger — Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, au dernier jour de sa visite à la 2ème Région militaire à Oran, un exercice de tir de missile antisurface exécuté par l'équipage de la corvette "EZZADJIR", indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans l'après-midi du troisième et dernier jour de sa visite à la 2ème Région militaire, le général de Corps d'Armée, en compagnie du général major Saïd Bey, Commandant de la 2e Région militaire et du Général-Major Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces navales, s'est rendu au polygone des Forces navales de la Façade maritime Ouest à Oran, où il a supervisé un exercice de tir de missile antisurface exécuté par l'équipage de la corvette EZZADJIR, la troisième du genre, acquise en mois d'août 2016, dans le cadre de la modernisation et du développement de la flotte de nos Forces navales", précise la même source.

Le MDN explique que cet exercice entre dans le cadre de la réception finale de la corvette "une fois sa performance opérationnelle confirmée", "L'exercice a été exécuté avec succès en détruisant la cible maritime avec une grande précision, ce qui représente une réussite de plus et un des fruits de la bonne préparation au combat des équipages et la parfaite maîtrise d'armements et d'équipements, confirmant ainsi le développement et l'état-prêt opérationnel atteint par les unités des Forces navales algériennes ces dernières années", note le communiqué.

Le général de Corps d'Armée a, par la suite, rencontré les cadres de la Façade maritime Ouest, où il a félicité, lors d'une allocution d'orientation, l'équipage de la corvette "EZZADJIR" pour "la bonne maîtrise des armes et des équipements dont ils ont fait preuve".

Il a salué "les grands efforts fournis au service du progrès du corps de bataille de l'ANP et du développement de ses composantes en misant sur une ressource humaine compétente, en mesure de faire face à tous les défis rencontrés".

"Nos Forces navales sont arrivées, en si peu d'années, à l'instar des autres Forces, à la maîtrise parfaite des technologies de pointe, voire compliquées, et sont devenues ainsi un exemple à suivre dans le domaine du travail professionnel sérieux et responsable, qui leur a permis une maîtrise totale et une exploitation optimale et rationnelle de telles armes navales stratégiques, dont la force

dissuasive ne cesse d'augmenter au fil des années, à travers l'exécution réussie des différents exercices maritimes de tirs réels", a-t-il affirmé.

Il a considéré "tous ces efforts sérieux et fructueux comme une pierre forte et solide et un travail perspicace, entrepris en exécution des instructions et des orientations de Son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance majeure à la réussite de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, dans la réalisation des grands objectifs escomptés en termes de développement et de modernisation, qui lui permettront, par l'aide d'Allah, d'atteindre les plus hauts niveaux".

"A cet effet précisément, nous £uvrons inlassablement à ce que les bases du professionnalisme soient fondées sur la ressource humaine, qui est appelée à se conformer entièrement avec les données et les exigences du travail professionnel, qui exige à son tour d'avoir un esprit lucide capable de s'adapter à la nature des missions assignées dans les différentes conditions et circonstances, et avec les impératifs de la performance individuelle et collective, par laquelle le militaire professionnel au sein des Forces navales et des autres Forces, approuve son appartenance à l'ensemble et sa contribution positive et effective au renforcement de l'effort collectif consenti", a-t-il dit.

Le général de Corps d'Armée a également saisi cette opportunité pour "féliciter l'ensemble des personnels pour cette nouvelle réalisation, qui vient consolider les Forces navales dans le cadre du programme de modernisation de leur flotte et qui contribuera assurément à l'amélioration du potentiel défensif et du corps de bataille de l'ANP".

Il a également salué "le rôle humanitaire des Forces navales dans le domaine de sauvetage d'émigrants clandestins".

"J'ai toujours dit, et je le réitère aujourd'hui devant vous, que la maîtrise des facteurs de développement des aptitudes au combat et du potentiel opérationnel de notre corps de bataille et la promotion de l'ensemble des composantes de nos Forces armées, sont les principaux objectifs auxquelles aspire le Haut Commandement de l'ANP, qui oeuvre pour leur concrétisation sur le terrain et de manière effective, à travers tous ces efforts appliqués et continus, fournis inlassablement ces dernières années, avec une ferme persévérance et une plus ferme détermination", a-t-il ajouté.

Il a salué la "contribution de nos Forces navales, en toute fierté, au sauvetage d'un grand nombre de jeunes des conséquences désastreuses de l'émigration clandestine, et ce depuis 2005 à nos jours".

"Ces jeunes, qui ont mis en jeu leur avenir, voire leurs vies, inconsciemment, où plus de dix milles jeunes aventureux, tous âges et sexes confondus, dont 318 étrangers, ont pu retrouver la chaleur de la famille et réintégrer la société", s'est-il félicité.

Il a indiqué que "cet effort, qui représente un acte humanitaire pur, est aussi bien un véritable acte patriotique à plusieurs dimensions qui se résument principalement en le sauvetage de ces jeunes innocents d'un sort fatal ou d'être en proie de la traite des êtres humains et les réintégrer ainsi dans la société".

Par la même occasion, le général de Corps d'Armée a visité et inspecté, au siège du Commandement de la base navale principale de Mer-El-Kebir, divers projets de développement et de modernisation de cette base.