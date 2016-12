Algérie: Le manga algérien célèbre ses 10 ans au MaMa

Alger — Une exposition composée des oeuvres d'une vingtaine de jeunes bédéistes algériens a été inaugurée jeudi au Musée national d'art moderne d'Alger (MaMa) pour fêter les 10 ans d'existence de la première maison d'édition algérienne spécialisée dans le manga.

Organisée par la maison d'édition spécialisée "Z-link", pionnière dans le monde du manga algérien, l'exposition célèbre le dixième anniversaire de cet éditeur qui a contribué à l'émergence de jeunes talents dans le 9e art et à l'élaboration de mangas algériens.

Un niveau entier du musée est ouvert aux planches d'albums de bande dessinées édités par "Z-link", aux illustrations et autres couvertures réalisés par des dessinateurs confirmés comme Salim Brahimi qui avait signé les albums "Samy Kun", Aidaoui Mohamed auteur de "Houma Fighter" et de "Degga", Sofiane Belaskri, ou encore Said Sabaou.

D'autres auteurs exposent également leurs planches, à l'instar de Hanane Benmediouni (auteur de "Le drapeau"), Fella Matougui ("Ghost" et "La révolution"), Houria Kouza ("Le lever du soleil") ou encore Mohamed Amine Rahmani ("Algerian Love")

Un second niveau du musée est réservé à l'exposition des couvertures des 57 numéros "Laabstore", une revue éditée par "Z-Link" et dédiée aux mangas, aux jeux vidéo et au cinéma. A chacun de ses numéros, celle-ci publie les illustrations de jeunes auteurs.

Des projections de reportages et documentaires sur le Cosplay, un concours du meilleur costume représentant un héro de BD, organisé annuellement depuis 2009 par l'éditeur, sont proposées aux visiteurs.

En marge de l'exposition, visible jusqu'à la fin du mois de mars 2017, des ateliers d'initiation à la BD, des rencontres sur la traduction de BD, le Cosplay ou la calligraphie sont programmés, indique le responsable de "Z-link", Salim Brahimi, qui précise que l'accès est gratuit pour les écoliers et les lycéens.